爭鮮北河街店開幕 單顆壽司$2 消費錦囊 09:00 2020/10/30 分享： 爭鮮外帶北河街店今日（30日）開幕。由即日起至11月1日將推出單顆壽司$2優惠。 門市地址：深水埗北河街133-135號地下2A-C號舖 營業時間：10:30-21:30 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【雙11】友和YOHO雙11購物節 多款電子產品低至$11 2020/10/29 【雙11】友和YOHO雙11購物節 多款電子產品低至$11 MOViE MOViE韓國十月文化節 免費換一個月通行證任睇電影（附換領方法） 2020/10/29 MOViE MOViE韓國十月文化節 免費換一個月通行證任睇電影（附換領方法） 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK新增「繳交煤氣費」功能 綁定煤氣賬戶即獲$20繳費優惠 2020/10/29 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK新增「繳交煤氣費」功能 綁定煤氣賬戶即獲$20繳費優惠 時代廣場「家庭電器用品特賣」 Kenwood／BRAUN／De’Longhi廚具低至2折 2020/10/29 時代廣場「家庭電器用品特賣」 Kenwood／BRAUN／De’Longhi廚具低至2折 皇家太平洋酒店預訂優惠 星期一至四自助餐高達55折 2020/10/29 皇家太平洋酒店預訂優惠 星期一至四自助餐高達55折 著數優惠