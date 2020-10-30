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爭鮮北河街店開幕　單顆壽司$2

消費錦囊 09:00 2020/10/30

分享：

爭鮮外帶北河街店今日（30日）開幕。由即日起至11月1日將推出單顆壽司$2優惠。

門市地址：深水埗北河街133-135號地下2A-C號舖

營業時間：10:30-21:30

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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