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【退休人語】點解話「搵女友，去滙豐國泰　搵老婆，去恒生港龍」？

退休及生活保障 16:35 2020/10/29

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【退休人語】「搵女友，去滙豐國泰　搵老婆，去恒生港龍」　點解咁講？

天要下雨娘要嫁。疫情殺到，你未想過會發生的事都發生了，例如全球旅遊冚旗。一冚，航空業當然窒息，蝕到眼癱。最弊，唔知失血到幾時。無奈之下，一係執笠，一係裁員。

結果，慘情，一間非常優秀的航空公司港龍，就此成為香港人的集體回憶。

我肥碌大群男性朋友，N咁多年前，有幾句講笑的口頭禪：

搵女友，去滙豐國泰；搵老婆，當然恒生港龍啦！

當中，絕沒有甚麼歧視成分，純粹從欣賞女性角度出發。

事實，小弟中學時，班百厭星也有類似講法：

去Party去威？St. Paul's Convent啦；拍拖搵老婆，咁就改搵St. Paul's Secondary！

國泰航空遠比港龍歷史長久。幾十年前，搭飛機，乃非常奢侈玩意。而做空姐，也是一種帶有神秘感的夢幻行業。由於發夢做空姐人多，工作崗位則少，故此，國泰可以精挑細選，幾乎個個香港小姐咁fit才聘用。

當年，高昂消費坐飛機，其中一項最大娛樂，為坐定定望着美麗空姐行來行去工作，此乃非常高的眼睛享受。

後來，港龍出現，唔知點解，此公司空姐，由制服到外貌到氣質，都與國泰有明顯分別，就是感覺上更溫婉斯文，態度更誠懇有禮。

事實，我肥碌早年不少損友，選搭港龍，正正為「睇空姐」，並幻想追番個做自己老婆呢！

結果，有無人成功？騎騎騎，一個都無！

於是，轉軚去「賢妻銀行」恒生幫襯，日日將錢存來轉去。有個終於成功，已成夫婦四十年！

撰文 : 曾智華

銀行 行業 國泰航空 香港 機艙服務員 滙豐控股（00005） 退休

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