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【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」抽獎結果今起公布　點知自己有無中獎？（附中獎須知）

日常開支 17:32 2020/10/29

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【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」抽獎結果今起公布 點知自己有無中獎？（附中獎須知） -

百佳「誠心賞你」大抽獎早前已截止登記，首批抽獎結果將於今日起（29日）公布。是次抽獎獎品共有32萬份，頭獎設10個名額，得獎者可獲1分鐘免費掃貨及100元百佳現金券；二獎設3,000個名額，獎品為100元百佳現金券及禮品套裝，其餘「全城獎」為100元百佳現金券。想知自己有無中獎，就要留意下文！

【惠康下月起經慈善機構派200萬張現金券及餐券：按此

如何得知自己中獎？

首批得獎者將於今日（29日）起至31日，透過已登記電話號碼收到中獎通知短訊。第2批中獎者亦將於11月3日至5日收到通知，而第3批中獎者則會在11月10日至12日收到通知。

如何領取獎品？

二獎及「全城獎」得獎者，可於11月30日或之前到全港任何一間百佳分店領獎；頭獎「1分鐘免費掃貨」及100元百佳現金券得獎者將由專人致電通知領獎安排。

得獎者領獎時需出示3項資料的證明，包括得獎通知短訊、中獎之手提電話號碼及已登記之出生月份及日期。

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百佳「誠心賞你」大抽獎總共有幾多獎品？

是次抽獎將有32萬名幸運兒誕生，頭獎、二獎及全城獎獎品分別為：

頭獎（10名）：100元百佳現金券元及1分鐘免費掃貨
二獎（3000名）：100元百佳現金券元及「獨家為您賞」禮品套裝
全城獎（316,990名）：100元百佳現金券

責任編輯：李瑩

欄名 : 生活理財

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