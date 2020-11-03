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【理財學堂】美國大選2020誰勝出總統？一表睇晒4個可能及影響

理財學堂 10:30 2020/11/03

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【理財學堂】2020美國總統大選誰勝出？一表睇晒4個可能及影響

美國大選2020於美國時間11月3日舉行，無論是特朗普或拜登勝出選舉出任美國總統，對中國都是一樣，因為共和、民主兩黨都是同樣的反華。但對投資者言，還是特朗普勝出好，因為拜登勝出，就易出亂子。彭博新聞謂美國人在媒體上看了不少錯誤信息，不少人相信了這些錯誤信息。

郵寄選票影響選舉結果

這些被美國媒體發報的信息，又會被特朗普和拜登拿來說事。其中最受關注的是郵寄選票，因為：

1.美國郵政明言人手不足，未必能及時將郵寄選票按時送抵票站。

2.有傳媒找到在Kentucky, New Jersey等州，都有郵政員工，將郵寄選票拋落垃圾崗，以減輕他們的工作。

3.今周一，美國高等法院支持賓夕凡尼亞州高等法院之判定，在投票截止日之後三天收到的郵寄選票都當有效，此即11月4日未必有齊選票，亦即不可能於11月4日有選舉結果，最快也要11月6日才有望有選舉結果。

4.賓夕法尼亞州的高等法院，亦判決，選票上簽名與登記冊上簽名字迹不符，一樣有效。

5.特朗普團隊控告內華達州其中一個最大的縣，在監票員未到場前，不可以自信封內取出選票。此即不少郵寄選票可能要在11月3日之後才能拆開，如人手不足，拆件需時，要多久？不知。

特朗普與拜登的勝算表

有家調查公司Cascend，做了個特朗普與拜登的勝算表。

截至10月22日，特朗普可望得135張選舉人票，要再贏得多135張選舉人表才可勝出。但在10月22日，特朗普可能只能多拿118張選舉人票。

亦是截至10月22日，拜登可望得184張選舉人票，要多取得86張選舉人票才可勝出。而在10月22日估計，拜登是可以再得98張選舉人票。

兩者相比，即是拜登有望勝出。

搖擺州民意可變

不過，未到揭盅，情況仍會有變，因為一些搖擺州中的民意可變。

民意怎變？今夏的暴亂，使一些美國人當是拜登所發動，轉而去支持特朗普。

不少已用郵寄選票的投票者，近日正查詢，可否改變投票選擇，如這是可以，亦多人去改原先的投票選擇的話，11月3日就未可能選出總統。

所以11月3日，不是塵埃落定日，而是混亂啟動日。因此不少美國人已武裝自己，以防選舉後的動亂。

無論是11月3日還是甚麼日子選出了美總統和參議院人員，美國銀行的分析員列出了四個可能情況。

【理財學堂】2020美國總統大選誰勝出？一表睇晒4個可能及影響

可見，拜登勝出，可以一就死（通縮），一就生（爆升）；特朗普勝出，可以生生地（擴張），或不用全死（滯脹），所以都是特朗普勝出好。另外，

如果特朗普被Fire，他的支持者一定Fire（開槍），美國可以內亂一陣子。

當然拜登如輸，他的支持者也一樣可以開槍，這就是全世界政權的產生手段：槍桿子出政權。

理性民主要人民有很高的質素才可，今時的美國人具備了這些高質素嗎？11月3日就揭曉。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 理財學堂

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