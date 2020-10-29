▲ 【雙11】友和YOHO雙11購物節 多款電子產品低至$11

雙11將至，除了淘寶之外，友和YOHO亦舉行「雙11購物節」，過千件產品都有優惠，部分電器更以11元發售，包括除塵蟎吸塵器、筋膜按摩槍、三文治機及脫毛機等。

【ZA Card簽帳抽iPhone 12 Pro Max：按此】

由11月1日至11日，友和舉行「雙11購物節」，於每日早上10時推出多款售價僅11元的限量產品，而於11日當日，則分別在凌晨12時、早上10時、下午3時、晚上6時及9時推出閃購優惠。

Dyson／Apple／任天堂產品均有優惠

除了有11元的限量產品外，多款人氣品牌產品都有優惠。Dyson風筒由原價3,380元減至1,500元，限量發售10件。Apple Airods Pro則由原價1,999元減至1,588元，限量100件。而Nintendo Switch電池持續時間加長版遊戲主機亦由2,340元減至1,500元，限量10件。

友和雙11購物節優惠

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

需要注意，每件閃購產品每次下單只限購買1件，顧客須於產品加入購物車後20分鐘內，在同一網頁瀏覽器內，完成整個下單程序，否則訂單將會被取消。閃購優惠產品數量有限，售完即止。而部分產品只適用於指定方式付款，購買前需留意。

滙豐信用卡滿1,500元減200元

此外，在11月1日至30日期間，使用滙豐信用卡消費滿1,500元（不計運費）並輸入優惠碼「HSBC2020」，即減200元。

優惠詳情

責任編輯：曹佩鈞