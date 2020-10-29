▲ 【理財學堂】美國政治經濟佈滿陰霾 美股、美元宜先看淡

近兩天，美股和美元見跌。投資界的光頭神探麥樸思警告，標普500可能呈雙頂，而全球最大資產管理公司貝萊德，公然沽美元。麥樸思（Mark Mobius），以前管理鄧普頓基金，其後自立門戶，成立Mobius Capital Partners。

麥樸思在投資界有近半世紀經歷，見過風險，他今時提出標普500可以形成個雙頂（圖一）。如雙頂真成立，一旦跌破頸綫，量度跌幅可以跌掉今年3月底以來上升的三分之二。

▲ 標普500或形成雙頂

美國大選懸而未決最令人擔心

麥樸思認為，市場並不太關注下周二的美國總統大選誰屬，而是擔心，一個懸而未決的選舉，之後怎發展。

現任總統特朗普已表示，如果民主黨的拜登獲勝，他將對結果進行質疑，如果選舉結果要搞上法庭，則長期的政治紛爭將擾亂全球市場。

在刺激經濟方案方面，特朗普也明確表明：「大選後，我們會出台迄今為止最好的刺激方案。」此亦即是謂，明天我給你個月光，今天只有眼光光，市場遂應聲而跌。

美國參眾兩院是否與總統同一黨派是關鍵

11月3日之後有沒有月光？要看參眾兩院及總統是否同一黨派人，只要是同一黨，財路必暢，不然，起碼要總統和參議院，是同一黨派人，才可以有起碼的財政刺激來激活美經濟。

不少民調顯示，拜登仍以約8%領先，但這個選前的領先不可以穩勝。

2016年選舉爆冷會重演嗎

市場現擔心，如選舉結果無法短期內決定，就可能會重演2016年，投資者初時押注希拉莉獲勝，但到特朗普爆冷勝出，市場就翻了天。

機構投資者吸收了上次經驗，今時就減少倉位，增加對冲頭寸，成交減少，波動性會加大，任何些微消息都可以有大波動。

由於美國疫情未受控，故美滙便跌，到法國謂可能要封城一個月，使歐元下挫，才使美元稍回彈（圖二）。

▲ Bloomberg Dollar Index

大行看淡美元

全球最大資產管理公司貝萊德，駐新加坡的信貸負責人Neeraj Seth表示，該公司對人民幣，印度盧比和印尼盾作適度持有，但就空美元。他認為美元會有一至三年的跌勢，無論誰為美國總統，這個美元跌勢縱有停頓，但後市整體還是向下。

除貝萊德外，高盛和瑞銀也看淡美元，故今時美元是自2018年以來，首次見淡（圖三）。

▲ Dollar Bears

在一片看淡聲中，投資者要留意在11月3日之前，特朗普可以使出個「十月驚奇」，包括爆拜登臭史，跟中國找事，在泰國伸手等都可以使一個淡友世界翻艇。雖然還有美聯儲局的plunge protection team，但何時出手護航，也是未可知之的。

一句：小心，輕倉為上。

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投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。