個性玩味濃　日產JUKE Turbo新裝上路

汽車款式向來各花入各眼，你認為怪相，他卻覺得有型有格，日產的JUKE就是最好例子。不喜歡一式一樣的斯文房車或運動型SUV，全新設計的JUKE Turbo，一定可滿足鍾情賣相破格突出的一群。

距離第一代日產JUKE登場已有十年，這架將跑車及SUV設計元素二合為一的車款，雖然評價兩極，但成功開創先河，令緊湊型Coupe Crossover掀起熱潮。曾在日本試駕第一代，當時第一眼也覺得像「變型金剛」般突兀，但駕起上來會越來越喜歡。今次全新JUKE Turbo，相信也會有同樣感覺。

▲ 2020年最新日產JUKE Turbo，貫徹玩味十足的造型，內外得以全面提升。

過百款色彩配搭

JUKE Turbo多達128款車身顏色及車廂套裝組合選擇，3款主題色調有Pearl Black、Blade Silver及Fuji Sunset Red，為車頂、側鏡、左右裙腳、前後泵把的配色，再配搭9款車身顏色。車廂內裝如座椅、儀錶板、車門飾板及扶手等位置亦有酷黑、激橙、光灰3種色系，車主可以自行mix and match。

今次試駕的深灰色為Black版本，配上Pearl Black 車頂、酷黑皮革連酷黑Alcantara飾條車廂及座椅，額外加9,000港元，減輕了潮味及玩味，帶有低調穩重感，全車英國製造更讓人感覺良好。

▲ 車頭設計比上一代更加自然，特色的車頭燈同樣是亮點。

混種外型別樹一格

外觀延續上代極具性格的形象，獨特的車身線條輪廓分明，看起來自然圓滑得多，最大轉變是車頭燈，上層日行燈內藏指揮燈，設計變得更加順眼，下方的圓型大燈採用仿如日本忍者回力鏢的Y型光源座，加上日產家族標誌式鬼面罩，外型搶眼俐落，比以前更加討好。

車側帶SUV式的立體肌肉感曲線及外拋特大輪拱，車頂則富有Coupe式穩定車身導風槽及後傾設計懸浮式車頂，角度經微調令尾流更加平衡，能減低行車阻力。廣闊車尾輪廓及大型尾翼，令整體造型更富運動氣息。

▲ 車尾線條亦比圓滑，尾燈有回力鏢型LED燈效。



全新設計配備充足

坐上駕駛座，單體式仿跑車座椅承托力高，厚實舒適。軚盤前方錶板亦相當搶眼，全新7吋彩色車輛狀態顯示屏，又有新設計圖像，顯示一目了然相當清晰。8吋觸控感應屏幕支援Apple CarPlay及Android Auto，方便車主使用。

中控台設計簡約為主，配以Alcantara麂皮裝飾，加以少許細節玩味點綴，如噴射飛機引擎造型的冷氣風口，門板及波棍台的橙色氣氛燈等。中央手枕儲物箱、杯架及一個USB插頭，應有則有，不過電動座椅、無線叉電、天窗及後排冷氣口等較豪華設備則欠奉。

上一代後座較窄而為人詬病，來到新一代全車體積增長，乘客位及行李空間同時有改善。後座腿部及頭頂空間分別增加58毫米及11毫米，行李廂空間更大幅提升20%至422公升，後座椅背摺下，可把行李空間擴大三倍至1,305公升，寬敞的儲物空間適合家庭客、運動人士也駕駛。

▲ 運動座椅外型美觀有型之餘，更完全包覆腰間，坐落相當舒適。

▲ 冷氣出風口設計前衛，配上突出的觸控感應屏幕，特別有型過人。

行車舒適靈敏

JUKE Turbo配備全新1.0公升三汽缸渦輪增壓引擎，最大扭力增長14%達180Nm，配搭7速DCT半自動波箱，反應靈活爽快，還有Over Torque功能，能在短時間內提升扭力，不過真正駕駛時未必感受得到。在市區行車表現絕無問題，但別期望有強勁速度感，勝在整體輕巧敏捷，底盤如歐洲車般紮實硬淨。

三個駕駛模式分別為「Eco」慳油節能、「Standard」標準及「Sport」運動模式，提供更直接進取之駕控表現，一般使用的標準駕起來軚感輕，偏向著重舒適慳油，Sport Mode明顯反應更直接更富動力，亦配備軚盤轉檔撥片，駕駛時可隨心所欲。主動式安全設備亦一應俱全，包括車道偏離警告系統、前方碰撞預警系統、前方碰撞輔助制動系統、乘坐穩定系統及軌跡控制系統等，而且敏感度高，好玩之餘又安全。

▲ 後座空間比起上一代有明顯改善，但設備貧乏，只得一個USB位。

規格表

售價：Organic版本$259,800，Black版本$268,800，Personalization版本$278,800

車型：5門5座位SUV

引擎：999公升直列三汽缸渦輪增壓引擎

馬力：117PS/5,250rpm

扭力：180Nm/1,750-4,000rpm

驅動：7速雙離合器自動波箱附手動+/-撥片

懸掛：麥花臣（前）／扭力桿（後）

制動：碟式（前／後）

車身長x闊x高：4,210 x 1,800 x 1,593mm

前／後軸輪距：2,636mm

車重： 1,276kg

加速：0-100km/h 11.1秒

極速：180 km/h

平均耗油量：6.5L/100km

查詢：合誠汽車（2262 1088）