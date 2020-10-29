Netflix《蝴蝶夢》希治閣經典重拍　豪門人妻遊園驚夢

▲ 高顏值的艾米漢默與莉莉詹姆斯，將Netflix新片《蝴蝶夢》中充滿背叛、謊言的恐怖婚姻合演得虛實難分。

「美國隊長」基斯伊雲斯疑似新歡莉莉詹姆斯（Lily James），近日被踢爆與合拍新片《The Pursuit of Love》的已婚男星Dominic West鬧出不倫戀，艷史一籮籮儼如緋聞女王。於Netflix在10月21日已上架的《蝴蝶夢》（Rebecca），她卻扮演清純小秘書與《以你的名字呼喚我》揚名的艾米漢默（Armie Hammer），譜出一闋豪門人妻遊園驚夢，戲內戲外都應驗人世間情愛如虛似幻。

▲ 富家子Maxim性格陰晴不定，跟新婚妻子愛得激情，卻對前妻逝世原因諱莫如深。（劇照）

繼於2015年的《仙履奇緣》（Cinderella）飾演飛上枝頭的灰姑娘而竄紅的莉莉詹姆斯，於《蝴蝶夢》再嘗「麻雀變鳳凰」的滋味，不過她今次沒有運用善良與勇氣就是面對挑戰的魔法，反而以新婚少婦天真又帶點機心的視角，步步走進一場深不可測的豪門婚姻生活，戳破外人看似幸福美滿的假象，故事層層翻轉，適合喜歡曲折劇情的觀眾。

▲ 劇組為還原片中Manderley莊園的豪門大宅氛圍，於英國8個著名府第取景拍攝。（劇照）

《蝴蝶夢》改編自曾獲封英國爵士的傳奇女作家達芙妮杜莫里哀（Daphne Du Maurier）同名小說，講述年輕貌美的貼身秘書（莉莉詹姆斯飾），跟從貴婦老闆來到陽光普照的蒙地卡羅度假，邂逅了經歷喪妻之痛的鑽石王老五Maxim de Winter（艾米漢默飾），兩人迅速陷入狂熱的夏日之戀。一夕間升格成豪門人妻、可是連名字也沒有的她，入住英國最奢華莊園Manderley之後，備受冷面管家惡意針對，更逐漸發現巨宅藏有不能見光的秘密，丈夫已逝的前妻Rebecca也似陰魂不散。精妙之處就是Rebecca從沒現身戲中，但到處皆見刻有其名字的遺物，音容宛在。

▲ Kristin Scott Thomas飾演莊園管家Mrs. Danvers，跟前夫人Rebecca似有不可告人之秘密。（劇照）

誰的婚姻沒有秘密

首部電影版《蝴蝶夢》是1940年希治閣轉戰荷里活的第一齣作品，一出手便獲得當年奧斯卡包括最佳男女主角等的11項提名，最終榮獲最佳電影和最佳攝影兩項大獎，新版由Ben Wheatley（前作有「洛基」湯姆希德斯頓主演的《魔天豪廷》）執導。珠玉在前，新版明顯缺少希治閣作品獨有的懸疑氛圍，連帶小說已有的戲劇張力拉扯與對峙也欠奉，反而多了浪漫愛情元素，幸好在靚人靚景靚衫襯托下，仍有其一定的吸睛效果。

▲ 戲中出現的美麗蒙地卡羅及南法風光，教人神往。（劇照）

愈是披上糖衣的「完美」婚姻，婚變的暗湧愈是強烈；夫婦是一對熟悉的陌生人，關係既簡單又複雜，難以用「愛」一字道破。高顏值的艾米漢默與莉莉詹姆斯，將戲中充滿背叛、謊言的恐怖婚姻合演得虛實難分，不禁令人想起大衛芬查（David Fincher）於2014年執導的男女攻防戰式懸疑片《失蹤罪》（Gone Girl），同樣向觀眾展示婚姻就是一場偽裝的騙局。本片亦是一則披着懸疑小說外衣的愛情故事，跟同樣發生於陰森莊園的《陰宅怪事》（The Haunting of Bly Manor）也有異曲同工之妙。

▲ 戲末牽涉一宗兇殺案，Mrs. de Winter由純真少婦蛻變成堅強人妻，營救丈夫兼捍衛婚姻。（劇照）