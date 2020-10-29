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【疫市商機】玩具電商成疫市新商機

博客 18:40 2020/10/29

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【疫市商機】玩具電商成疫市新商機

之前的博客已介紹了疫情影響下有不少熱銷商品在電商平台上逆勢增長。隨着疫情持續，我們發現一些商品類別的銷售錄得大幅增長，其中玩具類別的銷售生態受疫情影響更大大改變。一些過去並非熱賣的玩具產品有意料不到的增長，例如積木、各類拼圖、戶外玩具等，為賣家帶來龐大商機。

近年來，全球玩具產業一直呈穩步發展趨勢，據市場調查公司Euromonitor資料顯示，到2021年，全球玩具銷售額將會達1,050億美元，而亞太地區包括中國以及中東及非洲地區將會是未來5年玩具市場的增長點。此外，融入科技元素的智能玩具越來越受歡迎，根據PRNEWSWIRE的報導，到2025年，全球智能玩具市場價值預計將達246.5億美元，由2017年到2025年，複合年增長率為15.5%。

多種玩具熱銷　帶來跨境電商新機遇

疫情在全球估計仍會維持一段時間，因此，今年年底旺季熱賣的玩具產品會比以往多，而且在上半年熱賣的產品會繼續熱銷；加上每年第四季都是玩具產品銷售最高峰，玩具電商應捉住這個商機。以下介紹幾類受歡迎的玩具產品。

遙控玩具：各類無人機、遙控車等遙控玩具備受買家青睞。據eBay數據顯示，無人機銷售額多年來一直佔遙控玩具首位，而遙控車的銷售在過去三年增長最為突出。雖然大中華區賣家多集中於銷售遙控產品配件等低價格產品，但其實消費者對高價格產品的需求比例也不低，這是大中華區賣家開拓商機的機會。

大疆創新的航拍機。

編程積木玩具：智能玩具的發展促使傳統積木玩具加入智能元素，成為實體編程積木玩具。兒童透過實體積木玩具的拼砌，配合手機APP或簡單的程式來進行遊戲、指令和玩樂功能，有機會學習多方面知識，並培養他們的邏輯思維、分析和手腦配合能力。目前，家長對編程積木玩具的重視度空前提高，這類玩具的市場前景看好。

LEGO編程積木玩具

戶外玩具：疫情期間戶外玩具的銷售有倍數增長，熱賣產品包括彈床、玩具屋、小型滑梯，電瓶車等。這些產品在聖誕及感恩節也最受買家歡迎。這類產品在未來一段時間的需求仍會高企，賣家可對此多加關注。

收藏品及手辦公仔：這類產品的銷售額一直佔玩具首位，產品可有不同主題，例如電影、動漫、主題樂園、軍事系列、運動明星等，並有不同年齡組群收藏的人型公仔，而且知名玩具品牌都有相關設計和產品。

建議賣家經常留意熱賣商品動態，並針對市場需求制定最適合的銷售策略，捉緊發展商機。

撰文 : 許頌恩 eBay國際跨境貿易事業部香港、台灣及東南亞業務發展總經理

欄名 : 跨境電商視界

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