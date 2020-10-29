▲ 父母「投資於子女」時會偏心嗎？

在家庭財政資源有限的情況下，父母往往需要抉擇如何將教育經費分配在子女身上。芝加哥大學布思商學院的一項研究顯示，非洲一條農村近四成五的父母傾向只確保供養其中一名子女學習。

35%願平均分配資源

該項研究在非洲馬拉威的農村地區實地進行，研究了當地父母在投資培育子女時的偏好，測試父母們在實現最大化家庭總收入、最小化兄弟姐妹之間的「收益」（子女收入）不均等，以及最小化兄弟姐妹之間的「投放」（對子女投資）不均等三種情況的重視程度。

該項研究顯示，父母偏向最大化總回報，當中45%父母的資源分配原則是基於全有或全無（All or nothing），即父母只確保供養其中一名子女學習，但亦有35%的父母犧牲收入以達至平均分配資源。

研究人員認為，這些研究結果或能影響教育政策的設計方針。報告指出，假設一項人才培訓計劃往往只能讓每個家庭中的一名子女受惠，若父母知悉計劃如何培育他們的其中一名子女，那麼他們有可能會花更多資源投放在其他子女身上，以減低分配不公的情況。

責任編輯︰陳啟昌

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