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【危疾保險】比較友邦、宏利、保誠終身危疾保險　邊份持續癌症治療保障最全面？

退休及生活保障 18:44 2020/10/29

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【危疾保險】比較友邦、宏利、保誠終身危疾保險 邊份持續癌症治療保障最全面？ -

保障嚴重傳染病　甚至未知的嚴重疾病

新冠肺炎肆虐，保險公司都嘗試在危疾保險中，延伸保障至由傳染病導致的嚴重情況。友邦加裕智倍保3的受保人，若確診世衛宣布為國際關注的突發公共衞生事件的疾病，並因此需連續3日或以上入住深切治療病房，可賠償20%基本保額。舉例，2019冠狀病毒病便是世衛公布的國際關注的突發公共衞生事件。

至於宏利活耀人生危疾保2，若受保人不幸需留醫深切治療病房連續3日或以上，不論是保單中列明或未列明的疾病，也可得20%基本保額的賠償，這樣涵蓋更廣，超越傳染病，及至保單定義以外的疾病。

新保障可延伸至病後生活

危疾保險不時加入新元素，值得一談的是宏利活耀人生危疾保2的生活守護保障。當受保人已索償首次嚴重危疾，但若連續180日或以上無法自行進行「日常生活之活動」，包括沐浴、更衣、行動、移動、如廁和進食當中的兩項以上，需靠他人從旁協助，就可向保險公司再索償100%額外基本保額。對於中風、或部分癌症療程，患者確診治療後，病後生活亦大受影響，此保障可能發揮作用。    

【平價之選VS有錢拎返　拆解終身、定期及保費回贈危疾保險：按此

宏利危疾回本年快　保證固定保費

終身危疾保險的另一特色是有病醫病，無病儲錢，如果受保人幸運地沒有索償過，便保證可取回保費，但不同計劃的回本年有所不同，在上述3個產品的例子中，宏利活耀人生危疾保2的保證回本年最快，原則上，當繳交完25年全期保費後，若退保，亦可即時保證回本。但是，友邦加裕智倍保3及保誠危疾加護保II的保證回本年超過45年。當然，投保危疾是為了保障，退保後便沒了保障，但對於受保人，保證回本年愈早，可享的彈性自然更高。

 

說到保費，不少客戶都關心，終身危疾保險會否加價？保險顧問都告訴你，終身危疾保險是不會加保費的，因為是慣例云云。但是，白紙黑字在保單合約上列明固定保費的真的很少，宏利活耀人生危疾保2便在少數。試想想，如果某計劃的索償遠超出預期，保險公司在盈利受壓的情況下，真的可以因慣例而不加價嗎？只要一間公司加價，就難保骨牌效應，其他公司亦跟風，若無合約，誰可阻止？說到底，口惠不及保單保證，10Life期望將來有更多保險公司會列明固定保費。

持續癌症治療累積賠償邊份最全面？【上一頁

以上資訊由10Life提供，更新至2020年10月9日，僅供參考，其非銷售建議。 

 

【文章來源：10Life；原題：火拼友邦、宏利、保誠新一代的皇牌危疾保險﹕比較危疾賠償及全新特點，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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