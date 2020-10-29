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【危疾保險】比較友邦、宏利、保誠終身危疾保險　邊份持續癌症治療保障最全面？

退休及生活保障 18:43 2020/10/29

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【危疾保險】比較友邦、宏利、保誠終身危疾保險 邊份持續癌症治療保障最全面？

持續癌症治療的累積賠償額　且看治療時間長短

上一代的多重保危疾，當受保人索償癌症後，即使癌症持續，也要在3年或以上的等候期過後，才可進行第2次索償。然而，新一代的危疾保險計劃加入了持續癌症治療保障，即使在等候期間（首次索償1年後），只要受保人依然積極地接受癌症治療，便可得到額外賠償。積極癌症治療通常是手術、電療、化療、或標靶藥，但不包括激素治療。癌症雖是大病，但未必是不治之症，只是漫長治療所費不菲，所以，持續癌症治療保障可減輕受保人於治療期間的經濟壓力。

【為甚麼女性要關注女性專屬保險 ？：按此

當了解產品的持續癌症治療保障時，大都可留意賠償金額、賠償形式（一筆過或每月賠償）、及賠償次數。我們嘗試以不同治療時間的癌症個案，最長治療達六年，來解釋友邦、宏利（加強版）及保誠的保障，以下是計劃於不同時段的累積賠償額。（假設35歲非吸煙男士，每月供款1,000元，供25年）

  • 確診癌症後，受保人得到第1次癌症賠償。上述計劃中，保誠及宏利（加強版）的賠償額稍高。
  • 受保人於1年後及2年後依然積極治療，期間，每年可得持續癌症治療保障。這時，友邦的累積賠償額較高，但它的持續癌症治療保障賠償已完畢。
  • 3年後（即等候期後），持續患癌的受保人可索償第2次癌症賠償，此時，友邦的累積賠償額依然較高。
  • 4年後及5年後，符合條件的保誠及宏利（加強版）受保人可再次得到持續癌症治療保障。但友邦就沒有此保障了，所以累積賠償額維持不變。
  • 6年後（即等候期後），持續患癌的受保人皆可索償第3次癌症。而保誠及宏利（加強版）的累積賠償額就明顯較高。
  • 之後，如果受保人患上其他危疾，如心臟病或中風，此時只有宏利及保誠的受保人可再次得到嚴重疾病賠償，宏利賠100%保額、保誠賠80%保額。但友邦就不再賠償。

從上圖顯示，當比較累積賠償額的高低，就要視乎癌症治療止於何年，友邦、宏利（加強版）、保誠之危疾保險計劃各有優勢。

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比較三大熱門危疾的危疾賠償【上一頁

以上資訊由10Life提供，更新至2020年10月9日，僅供參考，其非銷售建議。 

【文章來源：10Life；原題：火拼友邦、宏利、保誠新一代的皇牌危疾保險﹕比較危疾賠償及全新特點，已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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