▲ 【危疾保險】比較友邦、宏利、保誠終身危疾保險 邊份持續癌症治療保障最全面？

新冠肺炎疫情持續，令大家更關注健康保障。今年推出新一代的危疾保險計劃中，除了針對癌症、心臟病、及中風等主要危疾外，保險公司更在持續癌症治療、傳染病重症、及病後生活等不同層面，加強受保人的保障。本文將分析友邦AIA、宏利Manulife、保誠Prudential新一代的皇牌終身危疾保險計劃的保障、特色及回報。

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比較三大熱門危疾的危疾賠償

所謂危疾保險，當受保人患上符合保單定義的指定疾病時，便可得到一筆過的賠償。至於賠償多少，就要視乎危疾的嚴重程度，嚴重者可得到基本保額的100%，但其他早期危疾如原位癌、通波仔，則賠償基本保額的約20至25%。假設受保人是35歲非吸煙人士，每月供款1,000元，供25年，當受保人患上指定疾病時，以下是友邦加裕智倍保3、宏利活耀人生危疾保2（計劃設有兩個版本）及保誠危疾加護保II的平均賠償額：

從圖表1所見，在相同保費下，保誠危疾加護保II於早期危疾的賠償額較高，而宏利活耀人生危疾保2，則在第1次及第2次嚴重危疾的賠償額領先。另外，危疾保險的男女保費不同，女性保費一般稍高。若受保人得到第1次嚴重危疾的索償，便毋須再交付往後的保費。

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以上資訊由10Life提供，更新至2020年10月9日，僅供參考，其非銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：火拼友邦、宏利、保誠新一代的皇牌危疾保險﹕比較危疾賠償及全新特點，已獲授權轉載。】