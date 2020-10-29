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【置業調查】花旗：一成受訪者認為現時是置業好時機　有意置業市民期望樓價再跌兩成

理財學堂 13:52 2020/10/29

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【置業調查】花旗：一成受訪者認為現時是置業好時機 有意置業市民期望樓價再跌兩成 -

花旗銀行公布《2020年第三季市民置業意向》調查，調查發現樓市氣氛隨疫情反覆變化，惟連續三季均有1成受訪者認為現時為置業好時機，按調查結果作推算，今季有接近40萬人在受訪前1個月內有參觀樓盤。

【薪酬調查：料明年加薪僅1.7%：按此

估算近40萬人受訪前1個月有睇樓

花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心進行隨機抽樣的電話訪問，在今年9月訪問超過500名香港市民，受訪者年齡介乎於21至60歲。調查問及市民現時的置業情況、了解其置業的意向及對未來樓價走勢的看法。

調查結果發現，市民的置業意向隨着疫情變化相對反覆，雖然今季仍有相當比例的受訪者認為現時屬差/極差的置業時機，但認為現時屬好/極好的置業時機的受訪者佔1成，比例是近9年的高位。

同時，市民亦有相應行動，按調查結果作推算，上季有接近50萬人於受訪前1個月內有參觀樓盤，是2013年以來最多人數紀錄，而今季數字雖回落至近40萬人，但人數比上年同期仍高出5成多，反映出市民的置業興趣。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊預計由現時起計至年底，樓價會有溫和約5%的升幅。

有意置業市民期望樓價再跌兩成

調查也發現，疫情對未置業人士的買樓意欲有輕微打擊，但超過8成未置業的受訪者認為疫情對其買樓意欲影響不大，仍有近2成人認為未來10年內能成功置業。

調查指，於6月疫情稍為緩和時，有21%受訪者表示有置業意欲，回到上年第3季的水平，但9月時有置業意欲的受訪者再回落至17%，與年初相若。疫情下置業興趣增加的市民大多數仍在觀望中，期望樓價再跌兩成才入市，而業主則仍維持信心，只有5%業主有興趣現在出售物業。

【父母將層樓逆按揭不等於子女「無咗層樓」：按此

花旗：料年底樓價有溫和升幅

市民對於未來一年樓價的看法，隨着疫情數字反覆上落，9月調查結果顯示，認為未來一年樓價向下的人數（佔43%），較持相反看法的人數（佔23%）為多，比6月時較看淡樓市，但比3月時較看好。

受訪者預期受疫情影響，年底樓價將比年初下跌5%，而疫情對樓價的打擊最多8%，對比沙士期間樓價實際跌幅10至12%為少。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊認為，隨着第3波疫情回穩，目前市場累積不少置業需求，而去年政府放寬按揭成數的效果仍未完全反映，加上土地供應緊張下，預計由現時起計至年底，樓價會有溫和約5%的升幅。

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財快訊

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