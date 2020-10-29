  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MOViE MOViE韓國十月文化節　免費換一個月通行證任睇電影（附換領方法）

消費錦囊 16:04 2020/10/29

分享：

MOViE MOViE韓國十月文化節　免費換一個月通行證任睇電影（附換領方法）

秋天本是遊日韓賞紅葉的好時節，新冠肺炎疫情下，飛唔到去賞紅葉，試試睇戲煲劇一解外遊癮。駐香港韓國文化院與MOViE MOViE合作推出《韓國十月文化節──綫上影院》，觀眾可於Now E網上平台換領MOViE MOViE PLAY一個月通行證，文化節精選出6部人氣韓國電影，包括電影《逆權師奶》、《薄荷糖》、《韓流怪嚇》等，仲有其他電影任君選擇。

由即日起至11月26日，觀眾使用優惠代碼「FESTIVEKOREA2020」，可於Now E網頁免費兌換MOViE MOViE PLAY一個月通行證。成功兌換後，市民便可於兌換日起計一個月內於Now E應用程式、Now E網頁www.nowe.com或Now E Android TV盒免費收看MOViE MOViE PLAY上的精彩電影。

換領方法：

1. 於網站註冊或登入Now E帳戶；

2. 輸入優惠代碼「FESTIVEKOREA2020」及安全檢驗證碼，按「換領」及「確認」完成換領通行證， 即可開始觀看節目。

換領NOW E通行證步驟

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【本地遊】旅發局「賞你遊香港」　21個免費本地遊旅行團任你揀（附換領方法）
2020/10/27
【本地遊】旅發局「賞你遊香港」　21個免費本地遊旅行團任你揀（附換領方法）
【iPhone 12】ZA Bank舉辦消費抽獎活動　用ZA Card簽帳抽藍色iPhone 12 Pro Max
2020/10/27
【iPhone 12】ZA Bank舉辦消費抽獎活動　用ZA Card簽帳抽藍色iPhone 12 Pro Max
惠康下月起經慈善機構派200萬張現金券及餐券　預計約25萬人受惠
今日
惠康下月起經慈善機構派200萬張現金券及餐券　預計約25萬人受惠

最新專欄文章 更多

【電子錢包優惠】WeChat Pay HK新增「繳交煤氣費」功能 綁定煤氣賬戶即獲$20繳費優惠
今日
【電子錢包優惠】WeChat Pay HK新增「繳交煤氣費」功能 綁定煤氣賬戶即獲$20繳費優惠
時代廣場「家庭電器用品特賣」　Kenwood／BRAUN／De’Longhi廚具低至2折
今日
時代廣場「家庭電器用品特賣」　Kenwood／BRAUN／De’Longhi廚具低至2折
皇家太平洋酒店預訂優惠　星期一至四自助餐高達55折
今日
皇家太平洋酒店預訂優惠　星期一至四自助餐高達55折
【流感疫苗】卓健即日起暫停提供流感疫苗　已購買疫苗顧客不受影響
2020/10/28
【流感疫苗】卓健即日起暫停提供流感疫苗　已購買疫苗顧客不受影響
「JOOX TOP聽推介」第三季投票展開 投票有機會贏得Marshall Action II藍牙喇叭一部
2020/10/28
「JOOX TOP聽推介」第三季投票展開 投票有機會贏得Marshall Action II藍牙喇叭一部
著數優惠 電影 南韓 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【電子錢包優惠】WeChat Pay HK新增「繳交煤氣費」功能 綁定煤氣賬戶即獲$20繳費優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠　邊間電訊商5G月費計劃最抵？
【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠　邊間電訊商5G月費計劃最抵？
【慳錢方法】善用超市格價網頁/App 一搜即睇最抵價錢！
【慳錢方法】善用超市格價網頁/App 一搜即睇最抵價錢！
【IPO】甚麼途徑認購新股最着數？銀行券商優惠一覽
【IPO】甚麼途徑認購新股最着數？銀行券商優惠一覽
鴻星「大閘蟹饗宴」優惠價每位$368起
鴻星「大閘蟹饗宴」優惠價每位$368起
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】