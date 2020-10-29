▲ MOViE MOViE韓國十月文化節 免費換一個月通行證任睇電影（附換領方法）

秋天本是遊日韓賞紅葉的好時節，新冠肺炎疫情下，飛唔到去賞紅葉，試試睇戲煲劇一解外遊癮。駐香港韓國文化院與MOViE MOViE合作推出《韓國十月文化節──綫上影院》，觀眾可於Now E網上平台換領MOViE MOViE PLAY一個月通行證，文化節精選出6部人氣韓國電影，包括電影《逆權師奶》、《薄荷糖》、《韓流怪嚇》等，仲有其他電影任君選擇。

由即日起至11月26日，觀眾使用優惠代碼「FESTIVEKOREA2020」，可於Now E網頁免費兌換MOViE MOViE PLAY一個月通行證。成功兌換後，市民便可於兌換日起計一個月內於Now E應用程式、Now E網頁www.nowe.com或Now E Android TV盒免費收看MOViE MOViE PLAY上的精彩電影。

換領方法：

1. 於網站註冊或登入Now E帳戶；

2. 輸入優惠代碼「FESTIVEKOREA2020」及安全檢驗證碼，按「換領」及「確認」完成換領通行證， 即可開始觀看節目。

▲ 換領NOW E通行證步驟

責任編輯：曹佩鈞