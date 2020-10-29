【我要去旅行】全球最佳葡萄園50強　日本Chateau Mercian酒莊成亞洲第一

▲ 疫後愛酒之人，如果要選一個酒莊去參觀，會選哪一個呢？相信World’s Best Vineyards可以提供一些靈感。

好想飛，相信是今天許多香港人的心願。較早前，William Reed Business Media選出了2020年度的World’s Best Vineyards，期望為倒紅客提供最佳的旅遊飲酒體驗建議。

50個入圍者，排頭位是阿根廷的Zuccardi Valle de Uco酒莊，覺得遙不可及嗎？大會還在各州選取了表表者，其中香港人的「鄉下」——日本的Chateau Mercian的Mariko Winery也入圍，證明亞洲葡萄酒在國際的認受性提高了不少。當香港的旅遊氣泡伸展到日本，大家就可以順道一訪了。

這個2019年才舉行首屆的World’s Best Vineyards選舉，與World’s 50 Best Restaurants也是由同一機構主辦，採用統一的投票方式，由全球超過500位美食家及旅遊達人，以導賞團、品酒、環境氣氛、酒質、食物、員工表現、性價比、名聲及地理位置等作投票，每人選出他們心目中的Top 7，結果今年就總共有1,800間酒莊被提名，最後得出50強。

亞洲第一：Chateau Mercian Mariko Winery

Chateau Mercian由1877年創立、日本最悠久歷史的葡萄酒公司延伸出來，總共有3個酒莊：Katsunuma、Kikyogahara及Mariko。Mariko是最新（2019年）建成的酒莊，處身高地（650米）之上，總共30公頃葡萄園，主力種8款的葡萄，主要是Chardonnay及Merlot。但如果想嘗到日本的特產葡萄--Koshu及Muscat Bailey A，一樣可以。在酒莊的露台上，一邊品酒一邊眺望葡萄園及遠山，一樂也！春天時，還可以順道去中野市的公園賞櫻。

▲ Chateau Mercian的Mariko Winery，附近有一望無際的景致。（酒莊提供）

南美第一：Zuccardi

這個坐落於阿根廷中西部Mendoza、海拔1,100米高的酒莊Zuccardi，不單位列南美洲第一位，而且也在今次50強排頭位。Zuccardi處身的Uco Valley，以種植阿根廷流行的葡萄Malbec為主，還有Cabernet Franc、Bonarda及Tempranillo等。除了在酒莊試酒，別忘記在其餐廳Piedra Infinita Cocina，細嘗其4道菜的午餐，還有葡萄酒配搭推介。

▲ Zuccardi酒莊被安弟斯山脈包圍，感覺有點像置身於埃及的金字塔般，只是Zuccardi酒莊有著教堂般的圓拱頂，而外貌又瀰漫著中東清真寺的韻味。（圖片：World’s Best Vineyards）

非洲第一：Delaire Graff Estate

在珠寶世界，相信Graff是無人不識，而其創辦人Laurence Graff更是藝術愛好者，在其南非的Stellenbosch酒莊Delaire Graff Estate，便有超過400款藝術品點綴莊園，而不少更是南非的當代藝術家。無論是在室外布滿雕塑的花園，還是遠眺桌山、Banghoek Valley，以致品嘗美酒佳餚，都是一趟難忘之旅。

▲ 可以用「極度奢華」來形容Delaire Graff酒莊，有酒店、水療、餐廳，總之整個酒莊之旅，就是一趟Luxury的旅程。（圖片：World’s Best Vineyards）

大洋洲第一：Rippon

這個坐落於新西蘭Central Otago的酒莊，賣點除了葡萄酒外，還有葡萄園的無敵靚景。Rippon是以生物動力法（Biodynamics）種植的葡萄園，除了主力的Pinot Noir外，還有Riesling、Gewurztraminer及Gamay。拿著酒杯、喝著酒，望著漂亮的湖光山色，真的不知人間何世。

▲ Rippon 15公頃的葡萄園，就置身於著名的堰塞湖Lake Wanaka湖畔，就算是冬季，被冰雪覆蓋的白皚皚葡萄園，也美得令人窒息。（圖片：World’s Best Vineyards）

北美洲第一：Robert Mondavi

有幸兩次去過加州Napa的Robert Mondavi酒莊，這個由「加州葡萄酒之父」Robert Mondavi成立的酒莊，擁有北美最古老的葡萄園To Kalon，於1868年已開始種植，而Robert Mondavi第一次的收成是1966年。當年除了有機會參觀這葡萄園外，還嘗到這葡萄園出產、有60年樹齡的Fume Blanc（即是Sauvignon Blanc，但酒莊以此命名區別偏甜的風格）。此外，Robert Mondavi每年的音樂節——Margrit Mondavi Winery Annual Summer Concert Series也很馳名，門票幾周前已售罄。

▲ 筆者最深刻印象當然是Robert Mondavi酒莊門外的聖方濟像，因為他所創立的方濟會，其傳教士是將葡萄從西班牙帶到加州的重要「功臣」。

歐洲第一：Domane Wachau

筆者曾經到訪過奧地利兩次，Domane Wachau是有到訪過，比較有印象是其酒舖，但因為大會安排，便來去匆匆。在Wachau區域，Domane Wachau的生產更佔這區的三分之一，可說是龍頭之一，當然在奧地利必飲的，一定是它們的白葡萄Gruner Veltliner啦！

▲ Domane Wachau酒莊前身是由修道院管理，有著巴洛克式的酒窖及皇宮Kellerschlossel。（圖片：World’s Best Vineyards）