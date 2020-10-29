年輕人抱有依賴的心態　只會害了自己

近年部分年輕人抱有依賴的心態（當然不是全部，只是部分），而這心態更愈來愈大。不論是依賴屋企人、學校、政府、社會。

部分年青人，打算靠自己的心態，以及自立的能力愈來愈弱，愈大的依賴心態，只會愈害了自己，令自己永遠無法向上流動。

依賴是問題所在

先講屋企，「港孩」情況的確在某些家庭存在，就連已踏出社會工作的年青人，不少仍過分依賴屋企，甚至未有做好子女的責任。例如有年青人視比家用為可有可無的事，只會在手頭鬆動的時候才會比。

另外，現時部分年青人買樓的整份首期都要父母幫手比的，我明白現時樓價的確難負擔，但有些人竟然連一點首期也沒有，但卻有錢經常吃渴玩樂、去睇演唱會、去旅行、去玩。不少人未盡力儲錢已期望父母的幫助。

可悲的是，父母亦認為物質的重要，比學習面對困難、自己解決問題的能力更加重要，造成子女習慣依賴父母。而最大的問題是令這些人無法向上流，因為進步的動力不大，不會打算改善生活環境，最終亦無法致富。

不應依賴學校

其次是依賴學校，我已不只一次聽到，有大學畢業生找不到工作而怪責學校，說學校課程無用，無法助他投身社會。我相信這些人無法找到工作，大部分原因都不是學校的問題，若他能自我反省一下，就會發現自己才是問題的核心。

而選擇「那間大學」、「那個學科」的是自己，就算那科很無用，問題亦不是那科，而是你自己，因為是你自己選擇的。再講，若讀到中途發覺無用或不適合自己，你就有權中途退學，決定權是你自己，所有的責任都是自己要負起責任。

另一點就是依賴社會，例如未工作過的年青人要求政府派錢，有些大學生申請公屋等，這種依賴，不肯靠自己的心態同樣害你無法致富。一個想住公屋的人，就不想加人工而過了收入上限，即是不想加人工、不想向上流、不想致富。但若改變一下心態，變成「我要住私樓」，你就會努力儲首期，想方法提升收入，逼自己進步。

靠自己最實際

不少白手興家的人，都是環境逼成，要生存就要靠自己，李嘉誠都是因為十幾歲時父親過身，要負起養家的重任，逼他快速成長。

當時的年代沒有依賴社會的心態，若你餓死只證明了你弱者，是你的問題。可惜現時社會的進步卻造成人心態的退步，愈是福利主義，依賴心態愈強，愈會失去向上流動及致富的動力。

同時，社會上有很多人更需要社會上的資源，例如是一些弱勢社群、傷健人士、長者等，所以若你是個四肢健全的年青人，就不要再以獲取社會資源為目標，要以向上流動為目標。

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：無依賴反而能致富？】