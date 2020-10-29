▲ 籌劃有序交棒 信任支持保家族財富承傳

美國HBO播出的得獎作品《傳媒家族繼承人》（Succession），在當前全球危機下飽受考驗的企業家族尤可借鑑。劇中一位備受敬重、年過80的企業家拒絕辭去在一間環球媒體及款待集團的行政總裁職位，而他當時其實可在幾個方案之間作出選擇，如交棒給願意接班的成年子女。

▲ 美國HBO播出的得獎作品《傳媒家族繼承人》（Succession）

亞洲八成半的億萬富豪均為第一代企業家，劇中未能成功交棒的情節，或許能為這些企業家及其家人帶來適切的警示。根據研究機構Wealth-X的資料，在亞洲區內擔任行政總裁的企業家將於接下來的十年內退休，從而帶來約19,000億美元的震撼性財富轉移。

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為了保護企業的價值，和家族的永續傳承，必須以無縫有序的方式轉移權力、財富和擁有權。若沒有透明並有效的策略性規劃，窮一生精力所建立的財富可能在一瞬間消失。在始料不及的危機湧現之時（例如我們現正經歷的疫情危機），這點更顯然易見。

謹慎的創辦人會仔細研究業務的各個層面，評估哪些領域適宜重組、哪些領域宜作進一步投資。然而，企業家不應只着眼於績效指標而作出決定，而是應與下一代商討，了解他們對未來的想法和憧憬。

我們最近為滙豐私人銀行客戶舉辦了一個虛擬品酒活動，讓客戶有機會坦誠討論一些關於跨代轉移的常見關注點。一間中國大型釀酒商的第二代家族成員表示，父親的合作夥伴曾經問他是否對把業務轉交自己的女兒感到憂慮。父親的答案是「我親身見證了女兒的成長，因此對她有極大信心」。女兒隨即敬父親一杯，說他一直扮演導師的角色並信任自己的能力，自己因而享受到暢快「無痛」的傳承業務轉移體驗。

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大部分成功管理傳承規劃的家族均展現出這種互信和支持。創業一代的往績固然是能力的證明；而後輩則熟知當前的消費者市場、緊貼最新發展，對新興領域有更精闢的見解。在這種知識的引導下，業務便能夠覓到新的投資方向。

長期策略非一夜「改朝換代」

業務繼承應被視為一項有序的長期策略，而不是一夜之間的「改朝換代」。只有循序漸進，才能達到持續發展，故在預定交接期的十年前便應開始規劃。若企業的業務涵蓋面極廣、涉足多個行業和市場，預先規劃便顯得尤其重要。

管理團隊亦應主動審視業務的治理架構，若大部分決定向來是由創辦人作出或審批則尤甚。企業家往往是一切業務相關決定的掌舵人，更可能是一切家族決定的「話事人」。他們都致力發展各項重要關係，維持環環相扣的人際網絡，亦在情感上全情投入。但一旦把業務的擁有權及管理權轉交子女，情況又會怎樣呢？

公司應逐漸棄用「輻射型」模式，而轉為採用「分層型」企業模式，讓管理團隊得以分治問題。在這種方針下，同事間被平均授予各種職責，確保透過成熟的系統和流程發布資訊，並釐清直屬滙報關係。更加分散而透明的治理模式亦有助於塑造一種問責文化，令工作和家族成員之間關係同樣和睦。

這次新型冠狀病毒以及在經濟方面產生的軒然大波，都令這場企業防守戰出現更多險阻。企業應當以更具策略性的方式行事，別再推遲繼承和未來業務計劃，但這點知易行難。單單克服這場危機絕不足夠，亦需為下一個危機作好準備。

【關於作者】

分享私人銀行業的未來發展趨勢，深入淺出地帶出財富管理及智慧傳承的規劃藍圖，以及家族企業可持續經營的實踐策略，並探討如何透過不同產品及解決方案，以滿足包括資產增值、世代傳承、新世代思維、慈善公益、家族辦公室、信託基金等需求。