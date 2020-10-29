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G-Shock身價最高MR-G強悍現身　鈦金屬「衝擊丸」人手雕刻飛龍圖案

博客 12:30 2020/10/29

分享：

Casio G-Shock推出全新「衝擊丸」MRG-B2000SH腕錶。

自從Casio G-Shock的MR-G系列誕生後，品牌的腕錶不論在價位或功能上都得到全面升格，因為這個屬品牌最高端系列的MR-G，腕錶定位為專業工藝檔次，全金屬錶殼通過嚴苛的耐衝擊測試，強悍剛陽，而售價亦以數萬元計。

MRG-B2000SH「衝擊丸」靈感來自日本武士傳統頭盔，錶圈右手面位置刻有龍躍飛天的圖案。（品牌提供）

MR-G系列每年的新作都從日本武士精神中取得靈感，並由專業的日本職人進行修飾，今年也不例外，名為「衝擊丸」的全新MRG-B2000SH，靈感來自日本武士戰鬥時所佩戴的傳統頭盔，象徵著武士的堅定信念，這正跟MR-G系列所追求的極致堅韌和美學相呼應。

錶圈和錶帶的表面模擬了武士頭盔上所使用的鉄錆地傳統處理技術，於那些像被重擊而出現的痕跡位置使用砂模，並加入了棕色及藍色離子電鍍層，為手錶呈現古老的鐵銹感覺。（品牌提供）

錶盤設LED燈，在陰暗的環境下仍能清楚閱時。（品牌提供）

木錶盒上鑲有金屬牌，上面刻有MR-G系列字樣。（品牌提供）

整枚「衝擊丸」由硬且輕的鈦金屬製造，每個錶圈均由精通雕刻技術的資深金屬匠小林正雄人手雕刻而成，並於錶圈右手面位置刻有龍躍飛天的圖案。

錶圈和錶帶的表面模擬了武士頭盔上所使用的鉄錆地傳統處理技術，於那些像被重擊而出現的痕跡位置，通過鑄造工匠菊池正直使用砂模，並加入了棕色及藍色離子電鍍層，為手錶呈現古老的鐵銹感覺。全球限量僅400枚，而身價再次打破過往紀錄，售$6,3880。

小林正雄為日本首屈一指的手工金屬工匠之一，「衝擊丸」錶圈上的雕刻正出自他的手筆。（品牌提供）

功能方面，MRG-B2000SH利用Bluetooth與智能手機配對，接收無線電波時間校正信號，當到達不同時區時，手錶會自動調較時間，而無需操作按鈕。

產品查詢︰3470 0009（東方表行）

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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