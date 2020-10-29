時代廣場「家庭電器用品特賣」 Kenwood／BRAUN／De’Longhi廚具低至2折 消費錦囊 10:30 2020/10/29 分享： 時代廣場又有開倉活動啦，多款優質廚具低至2折發售！ 由即日起至11月2日，Kenwood、BRAUN、De’Longhi等品牌家電廚具進行開倉，低至2折。 ▼點擊圖片放大 《家庭電器用品特賣》 時間：11:00am - 8:00pm (29/10, 2/11) 11:00am - 9:00pm (30-31/10, 1/11) 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 皇家太平洋酒店預訂優惠 星期一至四自助餐高達55折 今日 皇家太平洋酒店預訂優惠 星期一至四自助餐高達55折 【流感疫苗】卓健即日起暫停提供流感疫苗 已購買疫苗顧客不受影響 2020/10/28 【流感疫苗】卓健即日起暫停提供流感疫苗 已購買疫苗顧客不受影響 「JOOX TOP聽推介」第三季投票展開 投票有機會贏得Marshall Action II藍牙喇叭一部 2020/10/28 「JOOX TOP聽推介」第三季投票展開 投票有機會贏得Marshall Action II藍牙喇叭一部 Pricerite實惠周年賞 家品7日限定優惠（多圖） 2020/10/28 Pricerite實惠周年賞 家品7日限定優惠（多圖） Kakao Friends 3D 八達通配飾 今日起全綫7-Eleven有售 2020/10/28 Kakao Friends 3D 八達通配飾 今日起全綫7-Eleven有售 著數優惠