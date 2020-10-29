時代廣場「家庭電器用品特賣」　Kenwood／BRAUN／De’Longhi廚具低至2折

時代廣場又有開倉活動啦，多款優質廚具低至2折發售！

由即日起至11月2日，Kenwood、BRAUN、De’Longhi等品牌家電廚具進行開倉，低至2折。

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《家庭電器用品特賣》

時間：11:00am - 8:00pm (29/10, 2/11)

11:00am - 9:00pm (30-31/10, 1/11)

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

撰文：hket小編