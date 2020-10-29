友和購物滿$1000減$50　SKECHERS特賣場全店貨品買1送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、友和：購物滿$1000減$50

友和推萬聖節優惠，即日至10月31日活動期間，網上或門市購物滿$1000，輸入限時優惠碼「halloween2020」額外減$50。

優惠詳情

2、SKECHERS：特賣場全店貨品買一送一

由即日起至11月3日，於香港及澳門SKECHERS及MARK NASON專門店及專櫃購物，全店貨品可享任選買一送一。購物滿$1,000加送VIP會籍、$1,200現金禮券及$100迎新禮券，總共$1,300。



所有禮券均可於下一個交易即時當現金使用，更可分享給親友作現金使用！*於同一交易購買任何兩件貨品，第二件（同等或較低價值）可享免費。

日期：即日起至11月03日

地點：SKECHERS Outlet特賣場

3、大家樂：午市惠顧咖喱或菜飯系列 送朱古力或香口珠

即日起至優惠期結束，午市到大家樂惠顧咖喱或者菜飯系列，即有機會獲贈朱古力或香口珠，款式視乎分店供應：

麥提莎牛奶朱古力袋裝(37克) 或

Mars朱古力 或

爽浪無糖香口珠 - 冰爽可樂味 (20粒裝) 或

爽浪無糖香口珠 - 芒果沙冰味 (18粒裝) 或

益達脆皮軟心無糖香口珠 - 清甜提子味 (13粒裝)

撰文：hket小編