  • 23°C
香港時間 : 20201028日 (三) 19:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 12】各地打工仔要用幾多日人工買iPhone 12？

日常開支 18:46 2020/10/28

分享：

【iPhone 12】各地打工仔要用幾多日人工買iPhone 12？

iPhone 12及iPhone 12 Pro於上周正式發售，有網站計算全球各地的人，要花多少日人工才能買到新iPhone旗艦手機。研究發現，香港人僅10.7日人工即可買到，而中國人需用26.7日的人工。

【iPhone 12/12 Pro5G月費計劃比較：按此

香港僅需10.7日人工

購物優惠情報平台《Picodi》早前公布了「iPhone Index 2020」，根據全球43個國家或城市的iPhone售價及打工仔平均收入，計算出當地人需要工作多少日才可買到一部iPhone 12 Pro（128 GB）。iPhone 12 Pro（128 GB）的香港定價為8,499元，香港打工仔工作10.7日已經可以買到。

研究指出，43個國家或城市中，印度人需用最多日數的工資，需要付54.4日的工資才可購入iPhone 12 Pro；而瑞士人所需的日數最少，僅4.4日就能買到。

至於iPhone兩大主要市場美國及中國，當地人若要買iPhone 12 Pro，則分別需花6.1日及26.7日，差距非常大。在亞洲地區中，新加坡所花的日數最少，僅8.1日，日本為9.8日，台灣則為16.9日。

責任編輯：曹佩鈞

 

欄名 : 生活理財

相關文章

【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠　邊間電訊商5G月費計劃最抵？
2020/10/23
【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠　邊間電訊商5G月費計劃最抵？
【iPhone】唔買iPhone 12系列？　平價入手iPhone 11系列　低至$5199起
2020/10/27
【iPhone】唔買iPhone 12系列？　平價入手iPhone 11系列　低至$5199起
【iPhone 12】ZA Bank舉辦消費抽獎活動　用ZA Card簽帳抽藍色iPhone 12 Pro Max
2020/10/27
【iPhone 12】ZA Bank舉辦消費抽獎活動　用ZA Card簽帳抽藍色iPhone 12 Pro Max

最新專欄文章 更多

【IPO】甚麼途徑認購新股最着數？銀行券商優惠一覽
今日
【IPO】甚麼途徑認購新股最着數？銀行券商優惠一覽
港人每月平均儲7,000元　逾4成港人儲蓄是為了「應付不時之需」
2020/10/22
港人每月平均儲7,000元　逾4成港人儲蓄是為了「應付不時之需」
【流感疫苗】流感針供不應求私院診所缺貨　連鎖醫療集團有貨300元/針
2020/10/21
【流感疫苗】流感針供不應求私院診所缺貨　連鎖醫療集團有貨300元/針
【電費單】兩期電費相差近2,000元！到底中電點計電費？
2020/10/12
【電費單】兩期電費相差近2,000元！到底中電點計電費？
【滙款攻略】滙款至海外帳戶　4間網上滙款平台收費比較
2020/10/09
【滙款攻略】滙款至海外帳戶　4間網上滙款平台收費比較
薪酬待遇 日本 香港 台灣 新加坡 瑞士 iPhone 12

下一篇文章

【流感疫苗】卓健即日起暫停提供流感疫苗　已購買疫苗顧客不受影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
鴻星「大閘蟹饗宴」優惠價每位$368起
鴻星「大閘蟹饗宴」優惠價每位$368起
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠　邊間電訊商5G月費計劃最抵？
【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠　邊間電訊商5G月費計劃最抵？
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【抽新股】抽新股手續費盤點 邊間銀行認購IPO免手續費？
【抽新股】抽新股手續費盤點 邊間銀行認購IPO免手續費？