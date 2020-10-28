▲ 【iPhone 12】各地打工仔要用幾多日人工買iPhone 12？

iPhone 12及iPhone 12 Pro於上周正式發售，有網站計算全球各地的人，要花多少日人工才能買到新iPhone旗艦手機。研究發現，香港人僅10.7日人工即可買到，而中國人需用26.7日的人工。

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香港僅需10.7日人工

購物優惠情報平台《Picodi》早前公布了「iPhone Index 2020」，根據全球43個國家或城市的iPhone售價及打工仔平均收入，計算出當地人需要工作多少日才可買到一部iPhone 12 Pro（128 GB）。iPhone 12 Pro（128 GB）的香港定價為8,499元，香港打工仔工作10.7日已經可以買到。

研究指出，43個國家或城市中，印度人需用最多日數的工資，需要付54.4日的工資才可購入iPhone 12 Pro；而瑞士人所需的日數最少，僅4.4日就能買到。

至於iPhone兩大主要市場美國及中國，當地人若要買iPhone 12 Pro，則分別需花6.1日及26.7日，差距非常大。在亞洲地區中，新加坡所花的日數最少，僅8.1日，日本為9.8日，台灣則為16.9日。

責任編輯：曹佩鈞