▲ 【螞蟻金服】螞蟻集團6688上市抽唔抽好 重溫螞蟻母公司阿里巴巴2007年來港上市到私有化 股民的慘痛經歷

螞蟻集團（06688）上市公開招股成為市場熱話，就連從未試過抽新股的散戶也對螞蟻上市有興趣，想試認購螞蟻新股。無可置疑，螞蟻金服會是歷來最大規模的新股上市（IPO），在香港招股方面，也有機會打破本港新股認購人數、超額倍數，以至凍結資金的紀錄！

未知螞蟻集團上市首日, 股價可以升多少呢？

螞蟻上市首日股價破百難度

財務策劃師唐德玲指，螞蟻集團今次的定價尚算克制，因為以今年的市盈率計，只有約48倍，但今年已經接近結束，大家都是看她明年的盈利。如果明年盈利有三成多的增長，市盈率會回落至30倍左右，所以，雖然不是便宜，但也未算貴。

她相信，上市初期是有上升水位的，但要估升多少真的有難度。以目前的市場反應，破百應沒難度。

阿里巴巴2007年來港上市 股價首日爆升近2倍

回想螞蟻集團母公司阿里巴巴首次來港上市，掛牌首日股價升了不止一倍！

2007年時，阿里巴巴首次登陸香港的股票市場，當時她的股票編號是1688，跟今次螞蟻的6688也有點相近。當日這家阿里巴巴招股時，「墟冚」程度比今次螞蟻有過之而無不及。

不過，當日來港上市的阿里巴巴，跟今日在港第二上市的阿里巴巴完全不一樣，當日的阿里巴巴，只是集團旗下一家從事B2B業務（Business to Business）的公司。

準確來說，這是一家為中小型企業提供網上貿易平台（替供應商和買家配對）的公司。規模細很多。

當日這家「迷你版」的阿里巴巴，來港上市已經令到市場騷動，部分原因當然是因為當時股市正處於大牛市，幾乎任何股票上市都會受到追捧，但阿里的情況特別誇張。

當年，阿里巴巴以13.5元招股價上市，相當於2007年的預測市盈率是112倍，但仍然獲得257倍超額認購。

阿里巴巴上市首日，投資者繼續追捧，結果，阿里巴巴首日掛牌收報39.5元，比招股價狂升1.92倍，折合2007年的市盈率325倍！

2008年金融海嘯 阿里巴巴未倖免股價狂瀉

但一年過後，即2008年，金融海嘯掩至，環球股市急瀉，阿里巴巴也不能倖免，股價很快跌穿招股價，最差的時候，股價更下跌九成。

其後，股價雖然從低位回升，但仍未能升回招股價之上。

用13.5元招股價私有化 小股東冇仇報

2012年時，阿里巴巴的大股東宣布，以招股價13.5元向其餘小股東回購手上的股票，並將公司私有化。

當時，阿里巴巴的股價是9.35元，大股東這個決定，令到很多小股東十分失望，因為公司私有化了便等於沒「仇」報！