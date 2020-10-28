【iBond2020】保證回報每年3.3%更勝iBond　短期儲蓄保供2年第5年取回本金及紅利

▲ 【iBond2020】保證回報3.3%更勝iBond 短期儲蓄保供2年第5年取回本金及紅利

新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020）現正公開發售，保證年利率由過往的1厘大增至2厘，吸引力增加，預期認購反應熱烈。根據往績，估計申請人最多獲派三手，對於「食息一族」就未必夠喉了！加上新冠肺炎重創本港經濟，重振經濟需時，本港未來3年能否重回高通脹時代成疑。

想穩陣收息，坊間有不少保險公司或銀行推出短年期的儲蓄保險，提供保證回報，對於風險承受力較低的人士來說，短年期的儲蓄保險是一個不錯的選擇。

供2年 第5年取回本金及紅利

坊間的短期儲蓄保險，即是供款期可短至1至2年，當供滿後，可於第3年或至第5年取回本金及紅利。由於供款期短，且提供保證回報，短期儲蓄保險甚受歡迎，部分銀行或保險公司推出相關產品時更有名額限制。

要留意儲蓄保險分為「保證紅利」及「非保證紅利」，「保證紅利」在認購保單時已訂明，「非保證紅利」則按投資表現而派發，到保單期滿，投保人可獲發保證紅利及非保證紅利。另外，要留意中途退保的話，投保人或不能取回保單100%的價值。

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保證回報可達每年3.3%

坊間一些短期儲蓄保險的保證回報高達3厘，比iBond的保證2厘息更吸引。

立橋人壽的「喜盈於『息』五年儲蓄保障計劃2」，供款期2年，第5年期滿可獲保證現金價值，保證回報為每年3.27%（美元保單）或每年2.8%（港元保單），如選擇一筆過預繳保費，期滿保證回報可高達每年3.3%（美元保單）或2.82% （港元保單）。最低全期供款為5,000美元或40,000港元。

中銀人壽的「目標三年網上儲蓄保險計劃（網上投保）」，以人民幣結算，供2年，第3年就可以取回本金及保證現金價值。一筆過預繳的話，計及網上投保的首年保費折扣率，保單期滿後年度化保證回報率可高達3.16%。預繳最低保費為10,000元人民幣。不過3年期算是中綫投資，需注意人民幣滙價的風險。

網上人壽保險公司Blue推出的「WeSave定息儲蓄保S2」的保證派息率按年遞增，5個保單年度內，派息率介乎2至4.05厘，平均每年保證派息率2.6%。最低保費為4,000美元，需要投保時整筆支付。不同的是，該計劃容許投保人在退保時可取回戶口價值的100%，令投保人在現金流上保持彈性。

最後，各個計劃的最高投保年齡均不同，立橋人壽及Blue最高投保年齡為70歲，而中銀人壽為65歲。

計劃 iBond 2020 立橋人壽「喜盈於 『 息 』 五年儲蓄保障計劃 2」 中銀人壽「目標三年網上儲蓄保險計劃（網上投保）」 Blue「WeSave定息儲蓄保 S2」 投保年齡 - 18-70歲 18-65歲 18-70歲 最低入場費 10,000港元 5,000美元/40,000港元 10,000元人民幣（預繳） 4,000美元 年率化保證回報 2% 3.3%（美元保單）/ 2.82% （港元保單） 3.16%（計及保費折扣） 2.6% 持有年期 3年 5年 3年 5年

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責任編輯︰陳啟昌

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