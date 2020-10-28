  • 23°C
香港時間 : 20201028日 (三) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond2020】保證回報每年3.3%更勝iBond　短期儲蓄保供2年第5年取回本金及紅利

退休及生活保障 18:39 2020/10/28

分享：

【iBond2020】保證回報3.3%更勝iBond 短期儲蓄保供2年第5年取回本金及紅利

新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020）現正公開發售，保證年利率由過往的1厘大增至2厘，吸引力增加，預期認購反應熱烈。根據往績，估計申請人最多獲派三手，對於「食息一族」就未必夠喉了！加上新冠肺炎重創本港經濟，重振經濟需時，本港未來3年能否重回高通脹時代成疑。

想穩陣收息，坊間有不少保險公司或銀行推出短年期的儲蓄保險，提供保證回報，對於風險承受力較低的人士來說，短年期的儲蓄保險是一個不錯的選擇。

供2年　第5年取回本金及紅利

坊間的短期儲蓄保險，即是供款期可短至1至2年，當供滿後，可於第3年或至第5年取回本金及紅利。由於供款期短，且提供保證回報，短期儲蓄保險甚受歡迎，部分銀行或保險公司推出相關產品時更有名額限制。

要留意儲蓄保險分為「保證紅利」及「非保證紅利」，「保證紅利」在認購保單時已訂明，「非保證紅利」則按投資表現而派發，到保單期滿，投保人可獲發保證紅利及非保證紅利。另外，要留意中途退保的話，投保人或不能取回保單100%的價值。

【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點　紅利實現率高於100%=無得輸？

保證回報可達每年3.3%

坊間一些短期儲蓄保險的保證回報高達3厘，比iBond的保證2厘息更吸引。

立橋人壽的「喜盈於五年儲蓄保障計劃2」，供款期2年，第5年期滿可獲保證現金價值，保證回報為每年3.27%（美元保單）或每年2.8%（港元保單），如選擇一筆過預繳保費，期滿保證回報可高達每年3.3%（美元保單）或2.82% （港元保單）。最低全期供款為5,000美元或40,000港元。

中銀人壽的「目標三年網上儲蓄保險計劃（網上投保）」，以人民幣結算，供2年，第3年就可以取回本金及保證現金價值。一筆過預繳的話，計及網上投保的首年保費折扣率，保單期滿後年度化保證回報率可高達3.16%。預繳最低保費為10,000元人民幣。不過3年期算是中綫投資，需注意人民幣滙價的風險。

網上人壽保險公司Blue推出的「WeSave定息儲蓄保S2」的保證派息率按年遞增，5個保單年度內，派息率介乎2至4.05厘，平均每年保證派息率2.6%。最低保費為4,000美元，需要投保時整筆支付。不同的是，該計劃容許投保人在退保時可取回戶口價值的100%，令投保人在現金流上保持彈性。

最後，各個計劃的最高投保年齡均不同，立橋人壽及Blue最高投保年齡為70歲，而中銀人壽為65歲。

計劃 iBond 2020 立橋人壽「喜盈於五年儲蓄保障計劃 2」 中銀人壽「目標三年網上儲蓄保險計劃（網上投保）」 Blue「WeSave定息儲蓄保 S2」
投保年齡 - 18-70歲 18-65歲 18-70歲
最低入場費 10,000港元 5,000美元/40,000港元 10,000元人民幣（預繳） 4,000美元
年率化保證回報 2% 3.3%（美元保單）/ 2.82% （港元保單） 3.16%（計及保費折扣） 2.6%
持有年期 3年 5年 3年 5年

iBond 2020攻略︰

【iBond 2020】iBond認購展開　想賺息或賺價要點樣抽好？

【iBond 2020】iBond開始認購　銀行券商優惠一覽

【定期存款】比iBond更高息 人民幣定存1年2.5厘息 賺息之餘又賺價

【定期存款】iBond「保底息」2厘　1萬元存款一個月即賺息3.8厘更勝一籌

【收息股】比iBond兩厘回報更吸引　兩隻藍籌股息率逾五厘

責任編輯︰陳啟昌

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

欄名 : 保險百科

相關文章

【儲蓄保險】靈活理財+保證回報 短期儲蓄保點做先好？
2020/06/26
【儲蓄保險】靈活理財+保證回報 短期儲蓄保點做先好？
【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點
2020/09/03
【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點
【儲蓄保險】穩陣有保證或進取賺大錢？終身儲蓄保險大比併
2020/07/30
【儲蓄保險】穩陣有保證或進取賺大錢？終身儲蓄保險大比併

最新專欄文章 更多

【女性保險】為甚麼女性要關注女性專屬保險 ？
2020/10/26
【女性保險】為甚麼女性要關注女性專屬保險 ？
【危疾保障】較低成本得更大保障　多重危疾保享多次賠償
2020/10/18
【危疾保障】較低成本得更大保障　多重危疾保享多次賠償
ZA Insure投保獎賞　推薦親友最高可獲600元HKTVmall電子現金券
2020/10/16
ZA Insure投保獎賞　推薦親友最高可獲600元HKTVmall電子現金券
【百萬圓桌】保險「曬馬式」廣告引熱議　「百萬圓桌」（MDRT）會員年收入有幾多？點先可以成為「百萬圓桌」會員？
2020/10/16
【百萬圓桌】保險「曬馬式」廣告引熱議　「百萬圓桌」（MDRT）會員年收入有幾多？點先可以成為「百萬圓桌」會員？
【危疾保】已供滿的危疾保保額不夠用 應否加買新一份危疾保？
2020/10/04
【危疾保】已供滿的危疾保保額不夠用 應否加買新一份危疾保？
收息產品 保險公司 投資產品 iBond 立橋人壽 儲蓄 儲蓄保險 儲蓄保障計劃 短期儲蓄保險

下一篇文章

【退休人語】退休不耍廢　也可維護公義貢獻社會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【安老按揭】女友父母寧將物業「逆按揭」也不留子女　網民公審世伯：錢緊要定親情重要
【安老按揭】女友父母寧將物業「逆按揭」也不留子女　網民公審世伯：錢緊要定親情重要
【危疾】2018年逾3.4萬人患癌　大腸癌仍是本港「頭號殺手」
【危疾】2018年逾3.4萬人患癌　大腸癌仍是本港「頭號殺手」
【強積金對沖】遣散費、長期服務金可用MPF支付？ 認識強積金對沖機制
【強積金對沖】遣散費、長期服務金可用MPF支付？ 認識強積金對沖機制
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
【提早退休】56歲提早退休　全靠3大理財原則
【提早退休】56歲提早退休　全靠3大理財原則
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金