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【退休人語】退休不耍廢　也可維護公義貢獻社會

退休及生活保障 16:30 2020/10/28

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【退休人語】退休不耍廢　也可維護公義貢獻社會

退休是怎樣的一回事？退休後是否一定無所事事，閒著不問世情，與社會隔絶？如何可以做到退休不耍廢，做個對社會有貢獻的退休人？專欄作家曾智華由電台工作退下來，但仍熱衷身邊事物，到底他的退休生活智慧是什麼？

快樂退休人　應該維護公義同時享受生活

曾智華撰文分享，指過去一年，從網上眾多留言，與及，身邊不少人的口頭禪，發覺有兩種態度：

第一種是：「香港都搞成咁咯，算吧啦，講意見有鬼用咩！」

第二種是：「香港都搞成咁咯，重邊有心情吃喝玩樂呀？」

而他自己則相反，認為一個快樂退休人，最應該——維護公義，同時，享受生活。這才是理想的價值觀，令自己活下去更有意義，也為身邊人帶來點點正能量。

他從來最討厭「算吧啦」這三個字及這種「犬儒」心態。若香港大部份人皆如此，必更快沉淪。

「算吧啦」包含消極，無奈無力，覺得自己睇化。

總是「算吧啦」　可有想過自己也是「罪人」？

其實，是對一切不公不義甚至罪惡啞忍接受。從來，接受不公義發生就等於助長不公義！這群「算吧啦」族，可有想過自己也是「罪人」？

對一切不公義的情況，能發聲的，他必挺身發聲。發聲一百次，可能只得十次有回應，但總比不發聲助長不公義滋長好。

世事無完美，但起碼要為自己的社會盡一分力。由最基本的舉報違例泊車，到批評任何公職人員濫權。

香港，仍有頗大空間可以自由自主地做，大家不應放棄。

快樂來自擁有健康身體

講到享受生活，其實，無論客觀環境怎麼變，大家只要在香港生活下去，就要自己令自己快樂，千祈不可依靠別人。

快樂來自擁有健康身體。這樣，就要天天運動，睡得好（任何虧心事到切勿做！ ）。

人是群體動物，追求真善美。所以，應多與同聲同氣共同價值觀念者共聚。行山也好，享受美食也好，同歡唱也好，互相影響下，體內「快樂荷爾蒙」安多酚就會不停分泌。

快樂，加強免疫能力，百病不侵！

退休前，仍要營營役役，又或工作角色關係，不能高調「維護公義」。這個客觀條件限制，絕對明白。

但是，退休後，擁有財務自由的一群，沒有後顧之憂了，為公義發一點聲，透過享受生活令社會的經濟更好，人際間更和諧快樂，怎可不做呢？

退休 正能量 生活智慧 財務自由

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