【IPO】甚麼途徑認購新股最着數？銀行券商優惠一覽

▲ 【螞蟻IPO】甚麼途徑認購新股最着數？銀行券商優惠一覽

螞蟻集團 （06688） 昨日開始招股，反應非常熱烈，不少散戶及機構投資者踴躍「入飛」。螞蟻集團一手為50股，入場費為4040.3元，入場門檻不算高。如果想趁一下新股熱，不如先睇睇邊間銀行或證券行有提供認購首次公開招股（IPO）優惠。

【螞蟻IPO招股 新手抽新股教學：按此】

▲ 部分銀行及證券行新股認購優惠

不少銀行及證券行都提供認購IPO優惠，只要透過指定途徑認購新股，即可享免手續費優惠。由即日至2020年12月31日，招商永隆銀行及恒生銀行豁免手機應用程式認購新股手續費；證券行方面，致富證券亦豁免投資者在網上認購新股的手續費。

除了免手續費優惠外，輝立証券更會視乎新股推出不同優惠。以今次的螞蟻集團 （06688） 為例，全數付款客戶一律免手續費。電子帳單客戶申請認購1至2手螞蟻，可享10成孖展、免按金、手續費及利息優惠。

不過，如要透過銀行或證券行認購新股，謹記事先查看相關申請程序及遞交截止日期，以免錯失投資良機。

【新股上市抽唔抽好？ 6招教你點做：按此】

責任編輯：曹佩鈞

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