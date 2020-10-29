Berluti 125周年紀念　推變奏版Andy皮鞋曾為Andy Warhol而設

▲ 125周年Penny Loafer原身為綁帶設計，專為Pop Art大師Andy WarholM而設。

Kris Van Assche作為Berluti的創作總監，自從由Dior Homme轉會後已經來到第3季，這一個秋冬可說是剛過去春夏季的延續，用色絢麗大膽，是在市場轉趨保守環境下的大膽之作。

▲ 太陽眼鏡售價未定、Patina綠色皮褸 $56,000、Patina Spot印花絲恤衫 $9,300、藍色cashmere樽領冷衫 $8,700、黑色絨褲 $8,300、Miles真皮袋 $12,000。（攝影：黃建輝）

▲ 藍色西裝和褲售價未定，紅色樽領冷衫 $8,700、Miles帆有夾皮革袋 $9,200、GraVity球鞋 $9,600。（攝影：黃建輝）

還記得剛過去的春夏，Berluti的創作總監Kris Van Assche（KVA）走訪到品牌的工房，看見造鞋工匠的大理石桌面殘留下來的顏色痕跡，從而啟發到他在春夏季用上大鳴大放的色彩。

春夏過後，KVA有意將如像打翻了調色碟般的用色意念延續，但這一次更是來得玄門正宗，因為他抽取的正是Berluti皮鞋上最著名人手抹製的掃色，將古法染制技術移師到皮褸、bomber jacket或羽絨身上，此外，恤衫和外套顏色豐富鮮艷的圖案依然和上季一樣，源出自工匠們手工染色鞋履的工作枱，秋冬色相來得如此濃艷，在這個高級男裝多趨於保守設計和用色的大環境下，Berluti可以說是異數。

▲ 啡色houndstooth馬毛連帽拉鏈外套 $80,500、啡色houndstooth馬毛帽售價未定、格子西裝售價未定、藍色cashmere樽領冷衫 $8,700、格子褲 $9,300、Hoxton皮靴 $19,500。（攝影：黃建輝）

▲ Camel色絨大褸售價未定、Camel色cashmere冷衫$11,800、藍色cashmere樽領冷衫 $8,700、黑色絨褲 $8,300、Voyageur背囊 $21,200。（攝影：黃建輝）

至於服裝上的線條，無論是主打的孖襟西裝還是大褸都以oversized為主，配搭上以cashmere樽領冷衫貫穿了整個時裝展44套服裝，顏色更是鮮艷得可以。

包括桃紅、藏青、彩藍和青綠等，留意的是在嶄新的設計中，設計師亦不忘將一些經典的男服元素注入當代的設計中，例如houndstooth馬毛外套和人字斜紋面料西裝等，腳踏重型的Gravity球鞋，新舊融合，就正好是當代「潮男」的最好寫照。

▲ Berluti 125周年紀念Penny loafers，由品牌最暢銷和經典的Andy皮鞋演變出來。（$27,500/圖片由Berluti提供）

125 周年．踏入新「履」程

Berluti今年踏入125周年紀念，雖然沒有來一個大鑼大鼓般的慶祝，但作為LVMH Group旗下一個擁有源遠流長歷史的一個品牌，試問又怎會連小動作也沒有？

一直以來，說到品牌的皮鞋，其中一個最招牌的款式就一定要數到Andy，Andy lace-up皮鞋最早源出自1962年，當時是品牌的掌門人Olga Berluti為Pop Art大師Andy Warhol而設計，直至今天仍是品牌裏其中一款最暢銷的皮鞋，因此，在這個時刻將經典來個變奏，藉此慶賀百歲生日就是最順理成章的事情，而這一個「變奏」亦絕對來得極具分量。

這一次Kris Van Assche將Andy lace-up皮鞋搖身一變成為一對Penny loafer。皮鞋皮革應用上只此一家的Patina古法染色來演繹Venezia皮革上的繽紛色彩是意料中事。

▲ 皮鞋中的錢幣由巴黎錢幣博物館特別為是次限量版皮鞋而鑄造。（圖片由Berluti提供）

▲ Berluti X Globe Trotter盒子袋 $23,800。（攝影：黃建輝）

而最特別的是看似不經意容易被大家忽略的銀幣，原來由自1864年起，便開始生產硬幣與勳章的法國製造商巴黎錢幣博物館特別為是次限量版皮鞋而鑄造，令皮鞋更添收藏價值。而這一款Penny loafer備有4種顏色選擇外，就連銀幣亦提供了冰棕色、深羅斯科紅色和深紅色3種Patina色選擇，從這些細節製作都可見一絲不苟，可見Berluti在造鞋上的功力。

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