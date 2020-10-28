▲ 一文拆解現代投資者有何特質 助你精準達成投資目標

在電腦尚未普及的年代，股票交易是以人手記錄的。如果有看過電視劇《大時代》的話，應該會記得劇中股票經紀用黑板和粉筆記錄交易的場面。然而隨着現代科技進步帶來的方便，股票市場產生了翻天覆地的變化，影響投資者的目標及習慣。相比傳統投資者，現代投資者擁有不同的特質，使他們能更精準地達成投資目標。

重視長遠目標 但也活在當下

投資目標可以是短期或長期，例如是房屋首期，或者退休。傳統投資者的投資目標往往是退休或其他長期目標，所以更傾向「放長綫，釣大魚」，惟現代投資者則更重視短期回報。一項美國2018的千禧一代房產權調查發現 ，千禧世代比上一輩更傾向將投資所得的利潤用於即時性獎勵，而不是長期儲蓄。不過，這不代表年輕世代沒有儲蓄習慣，據該調查發現，對於部分千禧一代來說，他們仍十分擔心房屋首期。這調查結果也為香港年輕一代投資者帶來啟示：要了解自己所需，訂立投資短、中、長期目標。

投資創新科技和社會價值

散戶只持有幾隻股票和債券的日子已經一去不復返。當然，傳統的證券仍然存在，但現代投資者有更多元化的投資選項，還可以投資自己關心的事務。

比特幣在2009年橫空出世。時至今日，投資比特幣和其他流行加密貨幣的總金額高達接近1,000億美元。另外，現在有愈來愈多指數基金可以幫助現代投資者確保他們的資金用於支持他們認可的社會價值，例如投資者可以投資在支持性別多元的公司，或者可以投資由致力減碳和保護環境的公司股票所組成的指數基金。

現代投資者可以從更少的資源開始

對比以往，現代投資者的投資門檻已大幅降低。就香港股票市場，投資美股和美股ETF變得簡易。現在，投資者更可以使用交易平台購買零碎股票和ETF。現在只需數十元就可以投資ETF，也不必儲下大量金錢購買心儀的企業的一整股份，甚至只需數十元就可以投資該企業所屬的整個行業，使現代投資者有更多投資機會。

總括而言，現代投資者比傳統投資者擁有更多投資選項，而且有更多元化和便捷的投資工具，可以按照自身的條件和目標來度身訂造個人投資計劃。

【關於SoFi Hong Kong】 SoFi Hong Kong是香港$0佣金證券交易程式，同時是香港證監會持牌券商，平台提供零佣金、零平台費及零託管費交易。SoFi總部位於美國加州三藩市，是美國最大、發展最快的金融科技公司之一，全球有超過100萬位會員。