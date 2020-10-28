▲ 35歲男醫護想買樓結婚 應如何配置資產？

宜增加醫療保障

第三項便是檢討現時醫療保障計劃。Mark的保險是在大學畢業後購買，是10多年前的保障計劃，而總保費來看，每月600元已包括20萬元人壽保障、30萬元危疾保障及住院計劃，當時的安排不能達到今天要求的保障，建議Mark應該增加危疾保障到100萬港元，可以考慮較長供款期的計劃，減少每月負擔。

住院保險方面，Mark可以考慮全面保障的高端醫療計劃。Mark也問到是否要為父母購買醫療保險，Alvin指，坦白來說，就算想買都未必一定有保險公司接受，始終他們年紀大，甚至可能有已存在疾病。若保險公司肯接受投保，亦有機會加大保費或減少保障，所以反而應該要為父母未來的潛在醫療支出預留較多儲備。

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理財應善用強積金投資

第四項是資產配置的安排。Alvin表示，Mark應該先處理第一至三項的理財目標，才開始第四項，原因是一至三項是用作控制及管理支出，如果支出管理不善，多好的投資計劃都沒有足夠資金安排。

針對第四項的內容，Alvin認為Mark有兩類資產應要優先檢討。首先是強積金的配置，雖然他最快要25年後才能提取，但亦要定期檢討，而且他的強積金已累積了56萬元，是他第二高價值的資產，而每月供款相對只是小數目，所以是時候以一筆過投資來看待強積金。

另外，他最大價值的資產是100萬元的香港股票，Alvin沒有和他詳細分析其股票組合，但他亦明白要注意資金周轉的風險。由於這筆資金隨時是他用來買樓的首期，價值變化直接影響置業預算，必需要把握時間來理財。

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【原文刊於第678期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。