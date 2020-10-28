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薪酬調查：本港3成受訪機構表示曾裁員　料明年加薪僅1.7%

職場 14:12 2020/10/28

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調查：本港3成受訪機構表示曾裁員　料明年加薪僅1.7%

受新冠肺炎疫情及經濟衰退影響，打工仔面對裁員、失業、停工等危機。有調查顯示，有3成香港受訪機構表示曾經裁員，當中以房地產及物業管理業最為嚴重，另外，調查亦指本港今年平均加薪僅2.2%至2.4%，料明年加薪幅度會跌至1.7%。

【國泰裁員 盤點招攬空姐空少行業：按此

港明年加薪幅度預測僅1.7%

浸大工商管理學院人力資源策略及研究中心聯合多個機構，於今年7至9月進行「2020年粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，香港地區受訪包括98間本地工商機構共11行業僱主參與，結果顯示，來年平均薪酬調整幅度介乎1.7%至1.8%。

至於本年度本地學士畢業生起薪點，以工程界的起薪點最高，達16,825港元；最低則為銷售界，月薪僅13,846港元。整體而言，應屆畢業生的平均入職薪金較去年略高。

至於整體流失率方面，僱員平均流失率介乎7.1%至19.6%，職級愈高平均流失率愈低。

在參與調查的98間機構當中，有30間表示曾裁員，共裁減661人，以房地產及物業管理業被裁人數最多，裁走198人；建築及零售業亦各裁減97人。以機構規模劃分，大型機構裁減僱員人數合共289人，佔總裁減人數的43.7%。

在新冠疫情下，約7成機構安排員工輪流在工作場所上班或在家中辦公。同時，亦有機構鼓勵員工休年假。

廣東省明年料加薪最少5.2%

對照同期大灣區廣東省城市調查，本港今年平均加薪僅2.2%至2.4%，跑輸廣東省的4.4%至5%。至於明年薪金調整幅度預測，廣東省受訪的116間機構料明年將加薪5.2%至5.6%，高於香港。

不過，廣東省應屆畢業生的起薪點仍遠低於本港畢業生的起薪點。調查顯示，從事研發相關工作的應屆畢業生起薪點最高，持大學本科學歷者月薪達5,936元人民幣，持碩士或以上學歷者更可達8,239元人民幣。與去年比較，大部分應屆畢業生的平均入職薪金水平均略為下調。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 職場快訊

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