▲ 【國泰裁員】空姐轉行選擇多 飛機師被裁又可做甚麼？駕駛機場巴士可以嗎

這陣子不停收到信息，各方好友以至移居外國的前校長，都先後捎來慰問，了解我可有因疫情而被裁員。首先在此衷心感謝好友和讀者們的關心，我並不是國泰或港龍航空的空姐。是次本土航空界壯士斷臂，血流成河，怵目驚心。

我有一些好友在國泰任職空姐和機師，有不幸被裁、有尚可留低，但無人想像過在職業生涯中，竟會遇上如斯慘烈難堪的一日。

「你平安過渡嗎？」昨天我問一位資深港人機長。

「我未失業，但有部分好友機師同事早已打定輸數。」

「他們有何打算？機師會轉職甚麼行業？」傳聞有些飛機師準備學水電工程。

「我也問過自己相同的問題。坦白說，我除了懂得駕駛飛機，其他工作都不懂。你們空姐不愁出路，我們這些一把年紀的『機頭佬』，在其他職業範疇零經驗，誰會聘用我們？」

在外國，有失業的飛機師轉為駕駛機場巴士、有到農場工作，也有投身飲食業。

在華人社會，某些高薪職業予人天之驕子、高人一等的感覺，例如醫生、律師和飛機師；但在大部分西方國家，職業無分貴賤的概念早已成為社會的共識，階級觀念當然存在，但尊卑之別不會如亞洲人之重。

我任職外資航空公司，外籍機師甚喜歡跟亞洲空姐一起執勤，因為我們對他們比較謙恭有禮。我見過不少外籍空姐對飛機師表現「有問一陣至答」、「有求唔會即應」的工作態度。在她們的眼中，飛機師跟自己的最大分別，只是工作地點不同。

被裁的空姐真的不愁出路嗎？

天道酬勤，沒了翅膀，便用雙腿走出困局。抱着正念，無論天上地下，你仍看到藍天白雲。