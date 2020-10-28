▲ 【環保政策】香港環保政策滯後 比深圳還落後？

美國總統競選最近一次電視辯論，環保成為議題之一。特朗普一上台即退出《巴黎協議》，認為是個假議題。可是，環境危機是如此赤裸裸擺在我們眼前，你不承認，只反映了你太離地。當然，特朗普的動機則不是這麼簡單。

後疫情時代 加快各國綠色革命步伐

現在，全球政府都必須引入不同程度的環保政策，特別是疫情爆發以來，大家警覺到人類健康與環境衞生關係密切，相信在後疫情時代，不少國家都積極推動綠色革命。

在日常生活，交通運輸所排放的二氧化碳，對我們來說，是最貼身的污染空氣來源。近年歐盟大力推動電動車，並由私家車擴展到公共巴士，去年底探訪德國柏林時，發現當地很多公共交通已電動化。

香港環保政策滯後西方國家

自詡為國際城市的香港，與西方國家相比，其環保政策顯得特別滯後。就以電動車為例，至今私家車固然不普遍，更遑論巴士了。

巴士公司可以推說，政府沒提供配套，加上營運成本會大大提高，還有其他技術問題，例如充電及停泊問題，而且在運作上將顛覆既有的一套，因此營運者缺乏動力作出改變。

曾俊華任財爺時期 曾推電動車相關政策

特區官員辦事必須具備主動性和耐力，看來現在的班子還需加把勁。

其實，在曾俊華擔任財政司司長時期，曾推動電動車相關政策，這包括成立綠色運輸試驗基金（現稱新能源運輸基金）和豁免登記稅等，可惜其後便沒有進一步擴大政策行動，而先前的政策最終也只讓富人受惠，未能成功鼓勵公共運輸電動化，因而對公共環境沒有多大改善。

深圳亦已落實電動化

由此看來，推動環保一定要依靠管治者堅強的意志和耐力，並且由上而下落實更長遠的政策，不然，企業只會看到眼前利益。

但全球環保潮流浩浩蕩蕩，即使中國內地亦自覺環保是大趨勢，對未來發展發揮重要作用。與香港一河之隔的深圳亦已落實電動化，難道香港不想與世界接軌嗎？