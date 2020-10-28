▲ 【螞蟻IPO】螞蟻招股入場費4040元 投資新手抽IPO教學 -

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 周二（27日）至周五（30日）公開招股，每股80元，螞蟻IPO一手50股入場費4040.3元，預計11月5日掛牌。螞蟻集團首日認購反應熱烈，近日亦有不少新股相繼招股，投資新手想把握機會認購，就要先了解認購新股的程序、收費及注意事項。

認購表格白表、黃表有何分別？

新股認購的表格分為白表和黃表，最主要的分別是在於申請人會否收到實物股票，以及是以甚麼名義認購。

白表是以個人名義登記及認購股票，申請人毋須持有證券戶口，只需填妥白色表格，在截止認購日前遞交銀行本票或支票至收款銀行，即可完成認購程序。除了遞交實體表格外，近年愈來愈多新股提供白表eIPO服務，投資者可透過網站以電子方式遞交新股認購申請，並透過網上銀行或繳費靈付款。

透過白表申請，申請人將透過郵寄方式收取以申請人名義登記的實物股票，日後如需收取股息，也是透過郵寄支票予申請人。

至於黃表，則是透過代理人（銀行或證券行）名義認購新股，不少銀行或證券行均有提供網電子方式認購服務。申請人需先開立證券戶口，向代理人發出認購指示，成功獲發的股票將由代理人直接過戶至申請人的股票戶口，所以申請人將不會收到實物股票。

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透過甚麼方式認購可即日沽出？

透過白表申請，成功獲發股票後，投資者需將實物股票證書存入銀行或證券行後，才能進行買賣，故或不能趕及於新股掛牌首天賣出。

至於黃表，由於成功獲發的股票會直接過戶至申請人的股票戶口，所以一般而言，申請人能在在上市首日便沽出股票。

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認購新股的收費是多少？

認購新股時牽涉到法定收費及手續費，不論是黃表或白表，法定收費包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、以及0.005%聯交所交易徵費。

至於黃表申請人，經銀行或券商認購新股，無論成功認購與否，普遍均會要求申請人繳付認購手續費，銀行收費由50元至100元不等，而部分券商則會免收部分手續費。

當沽出股票時，投資者亦需向銀行或券商支付經紀佣金，以及支付法定收費，包括成交金額0.1%的印花稅、0.0027%交易徵費、0.005%聯交所交易費。

此外，不少投資者會選擇以孖展認購新股，希望能提高中籤機會，而選用孖展認購則會另外產生利息成本，利息會由認購當日起至公開認購結果當日計算。

認購新股有何風險？

認購股份或少於預期

新股若獲得超額認購，股份通常會依據預設的基準，以抽籤方式分配，因此投資者須作好準備，就算成功認購股份或會少於預期，甚至不獲分配任何股份。

掛牌後的股價波動

新股的表現受整體市場氣氛影響，股價可能會跌破招股價，因此投資者須留意有關風險，做好策略上的準備，別以為新股上市當天一定會升穿招股價。

交易成本

若投資者以孖展方式認購新股，需留意相關的交易成本及利息開支。投資者透過投資新股所賺取的利潤，未必能夠抵銷相關投資成本，假如投資回報未如預期，則有可能因而招致損失。投資者應辨清自己可以承受的風險，量力而為。

責任編輯：李瑩