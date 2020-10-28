35歲男醫護月入6萬元　婚前置業應如何計劃？

今期讀者Mark現時與父母同住，正考慮是否要買樓。置業的最主要原因是打算在未來2至3年內結婚，而太太不能接受和父母一起住，又不喜歡租樓，因感覺沒有歸屬感，更認為租樓只為別人供樓，所以買樓已變成了他們結婚前必須完成的事。

Alvin認為，既然買樓和婚姻大事是捆綁式計劃，根本不是考慮應否買樓，而是考慮甚麼時候買，預算又會是多少。Mark對此有初步的想法，目標是大概500多平方呎的二手物業，價錢介乎800萬元至1,000萬元的單位。假如他向銀行借貸八成樓按，分30年償還，首期需要約160萬至200萬元。

他目前流動現金加上投資資產，不包括最早60歲才能提取的強積金，有約182萬元。按現有的資金來看，他有能力支付1,000萬元或以下價值的單位的首期，但是否有能力供樓亦要考慮。

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置業需先與另一半商討

每月按揭還款方面，以盈餘27,900元為上限還款額，以30年還款期及年息2%計算，銀行可借出金額約為756萬元，所以樓價在840萬元或以下的話，現時的每月盈餘都能夠應付。從數字上分析，只要Mark的要求不多，財政上首期和每月供款都能勉強應付。

不過，Alvin與Mark進一步商討時，才發現他原來還未和另一半商討結婚及置業計劃，而這兩項都是很重要的家庭決策，需要經過雙方討論及達成共識。Alvin提醒，不論為個人或是家庭做決定，都要審慎考慮後果。不應該認為有一層樓便代表完成了其他人生目標的想法，亦不能夠忽略對方的感受。所以Alvin為Mark定下四大理財需要：第一項是決定中、短期計劃，包括結婚和置業的安排，以及已討論的資金及分工問題。

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預先安排足夠保險保障

第二項是檢討現時保險保障。Mark每月有1萬元為父母生活費，父母年過60，相信仍然有20多年以上需要他照顧。經了解後這開支不能減少，惟萬一他有任何意外或疾病而早逝，父母便會失去財政支援，所以他最基本要有一份人壽保障，應付父母未來20多年的潛在生活費。

以每月1萬元計算，未計通脹，25年便需要有300萬元保障，而目前Mark只有20萬元人壽保障，所以需要盡快購買。另外，他將來會置業、結婚及組織自己家庭，相信支出一定會「一闊三大」，所以現時要考慮額外增加的人壽保障，可以考慮定期壽險，最低保費下享最大保障。到將來組織自己家庭後，責任增加，到時需要再購買更大的人壽保障。

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【原文刊於第678期《iMoney》（收費文章）】