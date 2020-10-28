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7-Eleven買三文治送咖啡　HKTVmall買急凍食品+$50 換原箱維他菊花茶

消費錦囊 07:00 2020/10/28

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、7-Eleven：買三文治 送咖啡

於全綫7-Eleven買和風の味三文治，即送雀巢咖啡世界精選咖啡260毫升1支，優惠最後今日！所有價格以個別店舖為準。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品。

2、HKTVmall ： +$50 換原箱維他菊花茶

即日起至11月2日，於HKTVmall 買急凍食品，加$50 就可以換購原箱原味/蜜糖/低糖維他菊花茶250ml六包裝，即共有4排。優惠受條款及細則約束，貨品數量有限，售完即止。

HKTV mall 

3、馬拉松：便服及運動名牌開倉 低至2折

馬拉松將於今日（28日）起一連6日舉行開倉活動，全場$100起，大量鞋款、運動衫及休閒服飾，全場超過20個品牌，開倉品牌包括： Adidas， Nike， Reebok， New Balance， Puma， Asics， Skechers， Catalog， Under Armour， Converse及Vans等。


展銷詳情：
日期：10月28日至11月2日
時間：早上11時至晚上7時
地址： 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓
Address： 5/F， Wharf T&T Centre， 7 Canton Road， Tsim Sha Tsui， Kowloon （TST Exit A1）

撰文：hket小編

 

欄名 : 今日優惠精選

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