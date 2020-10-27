▲ 【理財學堂】美國經濟好 中國經濟都受惠？

美國聯儲局的褐皮書（Beige Book）是個對美國國內經濟的調查，最新8月份褐皮書中的新建房和二手房銷情穩，是支持美國經濟的重要支柱，因為房產業是可以帶動幾十個行業的，搬搬屋，由家電到家具都帶挈了。

家具、家電又帶挈甚麼？帶挈了中國，相信數據。

美國房產業與中國家電產業的關係

10月22日，工信部新聞發言人，運行監測協調局局長黃利斌指出，中小企業國內定單、出口定單指數連續7個月回升，反映流動資金緊張的中小企比例連續7個月下降，有招工需求的中小企業比例連續3個月回升，這亦是反映不少中小企的資金鏈，因為單多了，收入多了，而進入了個資金良性循環，這對於製造業為主的中國是重要的。

國家統計局數據亦顯示，前8個月規模以上中小企業的利潤總額按年增長了0.6%，盈利狀況基本恢復到去年同期的水平，營業收入利潤率恢復到了5.6%，比上半年提高了0.3%。

國內外有定單 體現「雙循環」

中小企國內外有定單，就是合了國家講的雙循環。

中小企有產出，就一定有運輸。

二十多年前，有投資者看到彩星 （00635） 這家玩具公司訂製了大量紙箱，就夜裏看看是不是真出貨，看到真出貨了，就買彩星的股票，賺了一大截。工信部的話又是否可信？

據湖北省交通運輸廳19日消息，受疫情、汛情影響，上半年集裝箱業務一直低位徘徊，進入第三季，集裝箱運輸呈現以武漢為龍頭，開展了6個地市的集裝箱業務。

1至9月，湖北省集裝箱137萬標箱，佔全省集裝箱量82.5%，9月單月裝箱26.4萬箱，單月量創歷史新高，按年增52.3%，武漢港23.5萬標箱，按年增66.7%，佔全省集裝箱89%。

物流暢旺 貨運好兆頭

武漢是個大河港，附近有不少大中小企，物流暢旺了，是國內外貨運好之兆。

河道運輸活了，海上出口運輸又如何？

阿里巴巴國際站數據顯示，至目前，家具行業交易額按年增長191%，支付定單數按年增長112%，出口的熱門產品主要為梳化、床、辦公桌椅、餐桌椅、兒童床，其中在9月採購節期間，家具行業交易額按年增長224%，支付定單數，按年增長212%。

這個家具出口量增長一方面反映了美國新屋及二手樓需求仍穩，其次是不少外地廠家因疫情而未必開到工，單又流回到疫情受控制，較全面開工的中國來。

製衣訂單陸續有來

除了家具外，製衣也有類似情況。

有家在廣東的愛米高家具有限公司的發言人，對《每日經濟新聞》表示，他們廠的定單已排到了明年3月。另家恒林家具股份有限公司也表示，定單已排到年底，定單主要來自北美市場（圖二）。

▲ 中國家具及配件出口情況

海運集裝箱方面又怎樣了？

上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數顯示，自5月開始，海運指數持續上升，截至10月9日，反映即期市場的上海出口集裝箱綜合運價指數錄得1438.22點，達到2012年9月以來最高水平。

中美航綫的漲幅最大，截至10月9日，上海出口至美西、美東基本港市場運價分別為每集裝箱3,848美元和4,622美元，美西航綫更是創2009年發布以來新高，相較3月初（疫情盛時）的每集裝箱約1,361美元，上漲近3倍。但就算是以這高價，也常見一箱難求，而船公司也常有「甩櫃」（臨時取消艙位）情況。

外雙循環運作好 中國經濟才可望好

中央近來講「雙循環」，內循環是國內內需，外循環是國外出口，如果光只有內循環，是塘水滾塘魚，有內耗的。外循環，是賺外間的錢，是可以為「內循環」提供錢去花的。只有內、外雙循環運作好，中國經濟才可望好。

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