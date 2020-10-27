【逆按揭】逆按揭迷思　父母將層樓逆按揭不等於子女「無咗層樓」

退休人士零收入，退休後的現金流就變得非常重要。有樓人士可以使用香港安老按揭證券公司的安老按揭計劃（又稱逆按揭），將住宅物業作抵押品，每月收取退休長糧。早前有網友在網絡公審女友父母，指摘他們先斬後奏把物業「逆按揭」，認為現時「咩希望都冇晒」，言論引起網民熱議。但長者使用逆按揭後，其子女真的是「無咗層樓」嗎？

子女能優先繼承單位

根據安老按揭計劃，當長者百年歸老後，其後人（或遺產代理人）可以優先全數清還安老按揭貸款以贖回抵押物業，如果不贖回，銀行才會安排出售物業以償還貸款。

另外，長者可隨時全數清還安老按揭貸款以贖回抵押物業，而毋須繳交任何罰款。不過，部分還款就不獲接受了。

申請安老按揭前，申請人必須進行輔導會面，助申請人了解主要權益和責任，以及取得安老按揭貸款的法律後果。為了加強父母與子女溝通，可以邀請子女一同參與輔導，了解申請逆按揭的權利及法律後果。

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逆按揭 退休食長糧

逆按揭讓55歲或以上人士，利用持有物業作為抵押，提取類似年金的貸款，享每月收入，年金年期可選取10年、15年、20年甚至終身。借款人仍然是物業的業主，並可繼續安居在原有物業直至百年歸老。

根據「安老按揭計劃」，物業價值愈高、借款人的年齡愈高及選擇的年金年期愈短，每月的年金金額就會愈高。

要申請安老按揭，業主需年滿55歲（如果屬於未補地價單位，業主需年滿60歲）、持有身份證及現時沒有破產或涉及破產呈請或債務重組。

責任編輯︰陳啟昌