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【危疾】無綫前監製錢國偉患胰臟癌病逝　患胰臟癌6大徵狀

退休及生活保障 18:55 2020/10/27

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【危疾】無綫前監製錢國偉患胰臟癌病逝　患胰臟癌6大徵狀 -

有TVB綜藝節目「金牌監製」之稱的錢國偉，今年5月傳出患上胰臟癌，近日病情惡化入院，延至今日下午逝世，終年58歲。根據醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，在2018年香港十大致命癌症中，胰臟癌以711宗死亡病例排名第5位。香港中文大學醫學院最近發表的研究指，全球胰臟癌發病率及死亡率在過去10年均呈上升趨勢，更發現不良生活習慣如飲酒等，均與胰臟癌發生率存在密切關係。

【大腸癌仍是本港「頭號殺手」：按此

研究：胰臟癌或與不良生活習慣有關

中大醫學院研究人員，連同其他頂級學府如北京大學和墨爾本大學，分析包括本港在內、全球48個國家或地區的胰臟癌發病及死亡數據，發現在許多國家及地區的胰臟癌發病率和死亡率在過去10年間都出現上升趨勢，尤其在女性人口特別明顯。研究指，香港男女胰臟癌患者的死亡率也呈上升趨勢，但發病率未有增加。

在部分國家胰臟癌亦見年輕化的趨勢，研究指，有8個國家的50歲以下人口，胰臟癌發病率有所增加，包括德國、英國等；而在荷蘭、加拿大、法國及英國，其發病率上升的情況更出現在40歲以下人口。

研究小組指，不良生活習慣及代謝高危因素愈普遍的國家，胰臟癌發病率和死亡率亦愈高，其中飲酒是最關鍵的因素，最高的胰臟癌發病率和死亡率，往往出現在人類發展指數較高的國家或地區，而人類發展指數是根據其人口的預期壽命、教育程度和人均收入來計算。

患上胰臟癌6大徵狀

根據癌症網上資源中心的資料，若出現以下徵狀，可能是患上胰臟癌：

  • 上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部。
  • 食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象。
  • 出現黃疸、皮膚痕癢、大便呈陶土色。
  • 體重短時間內銳減。
  • 上腹部出現固定、堅硬的腫塊。
  • 腹水。

根據癌症網上資源中心的資料，治療胰臟癌的方法要視乎癌症的階段、病人的年齡、整體健康和個人取向，治療方法包括透過外科手術取出腫瘤、放射治療（俗稱電療）及標靶治療，如癌症已廣泛蔓延，治療的首要目標是減輕症狀，以保持病人的生活質素，則會採用紓緩治療。

【拆解終身、定期及保費回贈危疾保險：按此

一旦不幸患上嚴重疾病，醫療費用往往讓患者或家人大失預算，隨着社會對保險產品的認識增加，不少人都會買保險為自己及家人提供保障。考慮購買危疾保險時，應留意保險的條款，了解保險所提供的保障是否足夠，包括受保疾病及保障額等。

責任編輯：李瑩

欄名 : 危疾知多啲

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