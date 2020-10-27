【定期存款】比iBond更高息 人民幣定存1年2.5厘息 賺息之餘又賺價

新一批脹掛鈎債券（iBond 2020）現正公開發售，保證年息由過往的1厘提高至2厘，吸引力大增。但若想更進取收息，高股息率的藍籌股是不少人的選擇之一，但股市始終有一定風險。港元存款利率近乎零息，但以外幣當中，人民幣是收息選擇之一，定存年利率甚至比iBond更高息。

比iBond兩厘回報更吸引 兩隻藍籌股息率逾五厘，按【下一頁】

比較本港銀行的一年存期的人民幣定期存款，不人民幣定存不乏2厘選擇，當中以集友銀行及招商永隆銀行的2.5厘年利率最高，起存額同為10萬元人民幣新資金，而當中招商永隆銀行要求客戶使用旗下手機銀行APP開戶及設立人民幣定存，方可享此特惠息訊率。

入場門檻較低的，有大眾銀行及交銀香港的2.2厘息，起存額為1萬元人民幣。

人民幣賺息又賺價

人民幣定存除了高息外，隨着美元走弱，加上中國在新冠肺炎疫情全球大流行時，仍能達到經濟增長，大行普遍看好人民幣的升值潛力。

東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥料今年底人民幣在岸價可上試6.65，明年約在6.25至6.5區間上落，要是中美緊張關係大為改善，最樂觀更有機反覆衝上6.25高位。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔料，年底人幣介乎6.6至6.7，明年上半年在最樂觀情況下，可挑戰6.4至6.5。

瑞信亞太區高級投資策略師與董事邵志銘預計未來1年人民幣兌美元將升值至6.4。人民幣在岸價現報約6.7118水平，即人民幣有5%的潛在升幅。

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