  • 26°C
香港時間 : 20201027日 (二) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【定期存款】比iBond更高息 人民幣定存1年2.5厘息 賺息之餘又賺價

收息攻略 16:35 2020/10/27

分享：

新一批脹掛鈎債券（iBond 2020）現正公開發售，保證年息由過往的1厘提高至2厘，吸引力大增。但若想更進取收息，高股息率的藍籌股是不少人的選擇之一，但股市始終有一定風險。港元存款利率近乎零息，但以外幣當中，人民幣是收息選擇之一，定存年利率甚至比iBond更高息。

比iBond兩厘回報更吸引　兩隻藍籌股息率逾五厘，按【下一頁

比較本港銀行的一年存期的人民幣定期存款，不人民幣定存不乏2厘選擇，當中以集友銀行及招商永隆銀行的2.5厘年利率最高，起存額同為10萬元人民幣新資金，而當中招商永隆銀行要求客戶使用旗下手機銀行APP開戶及設立人民幣定存，方可享此特惠息訊率。

入場門檻較低的，有大眾銀行及交銀香港的2.2厘息，起存額為1萬元人民幣。

人民幣賺息又賺價

人民幣定存除了高息外，隨着美元走弱，加上中國在新冠肺炎疫情全球大流行時，仍能達到經濟增長，大行普遍看好人民幣的升值潛力。

東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥料今年底人民幣在岸價可上試6.65，明年約在6.25至6.5區間上落，要是中美緊張關係大為改善，最樂觀更有機反覆衝上6.25高位。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔料，年底人幣介乎6.6至6.7，明年上半年在最樂觀情況下，可挑戰6.4至6.5。

瑞信亞太區高級投資策略師與董事邵志銘預計未來1年人民幣兌美元將升值至6.4。人民幣在岸價現報約6.7118水平，即人民幣有5%的潛在升幅。

iBond 2020攻略︰

【iBond 2020】【iBond 2020】iBond認購展開　想賺息或賺價要點樣抽好？

【iBond 2020】【iBond 2020】iBond開始認購　銀行券商優惠一覽

欄名 : 存款收息

相關文章

【定期存款】iBond「保底息」2厘　1萬元存款一個月即賺息3.8厘更勝一籌
今日
【定期存款】iBond「保底息」2厘　1萬元存款一個月即賺息3.8厘更勝一籌
【收息工具】收息工具選擇多　股票掛鉤票據（ELN）如何操作？（內附例子）
2020/10/14
【收息工具】收息工具選擇多　股票掛鉤票據（ELN）如何操作？（內附例子）
【派息基金】派息基金息率普遍8-9厘　食息之餘也要留意價格波動
2020/10/13
【派息基金】派息基金息率普遍8-9厘　食息之餘也要留意價格波動

最新專欄文章 更多

【定期存款】iBond「保底息」2厘　1萬元存款一個月即賺息3.8厘更勝一籌
今日
【定期存款】iBond「保底息」2厘　1萬元存款一個月即賺息3.8厘更勝一籌
【定期存款】人民幣定期存款　10萬元利息2.5厘　看好人民幣走勢搏賺息賺價
2020/10/21
【定期存款】人民幣定期存款　10萬元利息2.5厘　看好人民幣走勢搏賺息賺價
【定期存款】 銀行加存息迎iBond及螞蟻招股 港元一年定存1.02厘息
2020/10/20
【定期存款】 銀行加存息迎iBond及螞蟻招股 港元一年定存1.02厘息
【定期存款】10萬元本金敍造港元定存 七日可賺息6厘
2020/10/20
【定期存款】10萬元本金敍造港元定存 七日可賺息6厘
【定期存款】3萬元存款一個月　賺息最多2厘
2020/10/16
【定期存款】3萬元存款一個月　賺息最多2厘
收息產品 人民幣 iBond 定期存款 人民幣定期存款

下一篇文章

【收息股】比iBond兩厘回報更吸引　兩隻藍籌股息率逾五厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】人民幣定期存款　10萬元利息2.5厘　看好人民幣走勢搏賺息賺價
【定期存款】人民幣定期存款　10萬元利息2.5厘　看好人民幣走勢搏賺息賺價
【定期存款】iBond「保底息」2厘　1萬元存款一個月即賺息3.8厘更勝一籌
【定期存款】iBond「保底息」2厘　1萬元存款一個月即賺息3.8厘更勝一籌
【iBond 2020】iBond 認購今開始 長者10萬元認購指2厘息吸引
【iBond 2020】iBond 認購今開始 長者10萬元認購指2厘息吸引
【iBond 2020】新iBond「半賣半送」 三大原因話你知點解
【iBond 2020】新iBond「半賣半送」 三大原因話你知點解
【iBond 2020】iBond開始認購　銀行券商優惠一覽
【iBond 2020】iBond開始認購　銀行券商優惠一覽
【iBond 2020】iBond認購展開　想賺息或賺價要點樣抽好？
【iBond 2020】iBond認購展開　想賺息或賺價要點樣抽好？