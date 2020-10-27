▲ 【本地遊】旅發局「賞你遊香港」 21個免費本地遊旅行團任你揀（附換領方法）

政府早前宣布放寬本地遊每團人數至上限30人，香港旅遊發展局更推出「賞你遊香港」活動，市民於指定實體零售或餐飲商戶消費滿800元，即可免費換取本地遊名額，名額1萬個。旅發局新公布21個精選免費旅行團，當中包括攝影團、歷史古蹟團、攀石團等，適合不同愛好的人士參加。

【旅發局推「賞你遊香港」 消費滿800元換免費本地遊：按此】

自10月20日起，於指定香港實體零售或餐飲商戶消費滿800元，即可於11月1至12月31日期間內免費參加一次旅行團。憑最多兩張機印收據，可供一人換取一個旅行團名額。市民可於「賞你遊香港」網站瀏覽免費旅行團資料，然後聯絡旅行社預訂旅行團。參加者需於出發日前提交正本收據及繳付100元按金。按金將於旅行團出發當日，全數以現金方式退還予參加者。

「賞你遊香港」網站現已載有21個精選免費旅行團，其他行程獲批後亦會陸續上載至網站。今次有不少特色的免費旅行團，由衆輝國際旅行社舉辦的「美景輕旅行」，行程除了包括半自助餐及到西貢泥涌欣賞風景外，更會帶團員去參觀口罩品牌「愛的家」位於紅磡的生產基地。

如果喜歡動態活動的話，亦可選擇由高仕環球酒店訂房服務舉辦的「躍動香港」旅行團，可於室內體驗「攀石」、品嚐裕記燒鵝及到南豐紗廠。此外，亦有旅行社舉辦攝影團，會到南生圍、錦田水頭水尾村、百年樹屋、尖鼻嘴等多個新界名勝拍攝，隨團更有專業導遊講解及攝影師指導拍攝。

要注意「賞你遊香港」網站上的「香港尋鮮探秘之旅」及「漫遊東方威尼斯」已經顯示尚餘少量名額。如果有興趣參與本地團的話，最好盡早報名。

【部分免費本地團】

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責任編輯：曹佩鈞