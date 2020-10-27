▲ 【核酸檢測】本地初創推新冠病毒檢測上門採樣服務 最快24小時收化驗結果 收費1,800元起 -

新冠肺炎疫情持續，為配合未來市民對新冠病毒檢測的需求，本地初創Evercare推出居家新冠病毒核酸檢測服務，客人於網上預約服務後，註冊護士會親自上門為客人採集鼻咽樣本，並送交政府認可的化驗所，收費由1,800元至2,200元不等。

【邊度仲有得打流感針？：按此】

註冊護士上門採樣 最快24小時內知結果

Evercare居家新冠病毒核酸檢測服務採用鼻咽拭子測試，是檢測引致新冠肺炎的冠狀病毒「嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒二型（SARS-CoV-2）」準確度最高的一種測試，高達99.9%。註冊護士會以塑膠桿拭子擦拭咽喉壁以及鼻腔內1.5至2厘米的位置抽取樣本，與市面上一般檢測要求顧客自行抽取深喉唾液樣本相比，鼻咽拭子測試更為準確及安全。

Evercare指，顧客可即日預約並於翌日進行檢測。註冊護士為客人採樣後，會送交至政府認可的化驗所作化驗，客人一般會於24至48小時內透過電郵接收化驗結果。有關服務將不設限額，價錢為1,800元至2,200元，目前已協助逾2萬人完成檢測。

為顧及不少企業需要員工持有病毒測試陰性證明才可上班，Evercare亦提供企業檢測方案（適用於5人或以上）。屆時將安排註冊護士到私人機構為整個員工團隊進行檢測。



Evercare創辦人兼行政總裁王維駿（Kenneth）指，Evercare希望為社會出一分力，故推出國際認可的鼻咽拭子測試服務，方便市民作有效的出入境健康證明。團隊希望透過快捷及準確的檢測服務來保障廣大市民的健康，及早堵截隱形傳播鏈，共同對抗疫症。

責任編輯：李瑩