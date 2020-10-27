▲ 【業績分析】業績後股價急跌 維達國際的前景如何？

拆解了中國鐵塔股價走低的原因，再點評另一隻已公布業績的股份維達國際 （03331） 。

中國鐵塔業績後的分析︰按【上一頁】了解

維達：需求保持增長

維達國際剛公布第三季業績，收入減少0.3%至38.3億元（港元•下同）。其中31.24億元來自紙巾業務，7.06億元來自個人護理。毛利增加17.6%，至14.14億元，毛利率擴闊5.6個百分點至36.9%。

經營溢利增長48.1%，至5.45億港元。EBITDA（息稅折舊攤銷前溢利）升28.5%，至8.29億元。上半年的經營溢利為12.6億元，按年升99.6%。

收入增長不濟 績後股價急跌

績後維達股價急跌，主要原因是收入增長不濟，而盈利增長依然是靠木漿價格下跌拖低成本所致，並非反映日常經營趨勢良好。另外，業績亦較部分券商預期遜色，如花旗及海通分別預期第三季經營溢利會按年升80%及68%。

▲ 維達國際頸兩季的股價走勢不俗。

回望公司今年業績，第一季收入在供應短缺下按年跌16.2%，但因第二季受生產恢復及需求拉動，收入按年升14.9%，故上半年收入仍能輕微上升0.9%。上半年電商渠道增長30%。

上半年紙巾業務收入按年增長0.3%，個人護理業務收入按年上升3.7%。個人護理用品包括女性衞生巾及失禁護理產品（添寧及包大人為兩個主要品牌）。

▲ 維達國際的消毒及女性用品產品。

在分銷渠道上，於上半年來自傳統經銷商、重點客戶超市大賣場、商用客戶及電商之收益分別佔總收益的29%、26%、12%及33%。

20元以下喘定可考慮分注吸納

再看近月維達國際的股價走勢，3月至7月的升勢是因為市場憧憬受惠疫情，將刺激濕紙巾等產品獲追捧，兼且亦叫有內需概念。不過，於7月中公布中期業績後，即使盈利大增108%，股價已沒有再升，因市場意識到木漿價格才是主因。到第三季業績公布，收入沒有增長，盈利遜預期，而木漿價格於今年8月底開始回升，故部分投資者在績後作出拋售。

▲ 維達國際的紙巾產品。

維達國際的業績難免讓人失望，但是亦令估值下跌。在過去5年，維達的平均市盈率（PE）為29倍，近3年在約17至30倍水平上落。現時近12個月PE為17倍左右，假如股價在20元以下喘定，可考慮分注吸納。

【原文︰拆解中國鐵塔及維達股價走低原因】（收費文章）

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