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【業績分析】拆解中國鐵塔股價走低原因

博客 18:40 2020/10/27

分享：

港股陸續有公司公布季績，每逢業績期都是看看公司發展的好時機，有兩隻股不時成為焦點，值得同大家點評，以下先分析中國鐵塔 （00788）

中國鐵塔：增長低派息低

中國鐵塔於首9個月收入602億元（人民幣•下同），按年升5.6%。第一季及中期分別按年增長4.2%及4.8%，增長十分輕微。

3大業務細分情況

1. 塔類業務：首9個月收入為547.98億元，按年增長2.2%。第一季及中期收入分別按年增長1.5%及1.6%。塔類業務佔總收入91%，基本上主導整體表現。

2. 室內分布式天綫系統（「室分」）業務：首9個月收入為26.34億元，按年增長36.9%。第一季及中期收入分別按年增長39%及37.2%。

3. 跨行業站址應用與信息（「跨行業」）及能源經營業務：首9個月收入為26.12億元，按年增長92.8%。第一季及中期收入分別按年增長87.3%及62%。

首9個月純利為45.64億元，按年增長17.8%。第一季及中期分別按年增長16.9%及13.1%。

中國鐵塔並非定位收息股

中國鐵塔盈利增長看似不錯，但股價持續低迷，背後原因是投資者對股票的定位錯誤，而公司的價值仍未到被發亮的時候。首先，中國鐵塔最初被視為穩定收息股（雖然明明是極低息），但現時派息欠奉，稱不上收息股。因此，投資者反而轉去看公司增長，認為5G應可刺激增長。

不過，期望基建股有高增長本身就不太正確，截至今年9月底，中國鐵塔有塔類站址202萬個，較6月的201.5萬個，增加0.5萬個。第一季尾有200.6萬個，去年底有199.4萬個。新塔的增長不高，因為一要考慮需求，二要考慮成本及折舊，從量方面自然拉不起相關收入。在價格方面，主要客戶及主要股東都是三大電訊商，怎會大增自己成本？即顯著一點加價的機會都應該較低，故塔類業務有低至中單位數增長已不錯。

中國鐵塔的搭類業務。

與增長股沾不上邊

「室分」及「跨行業」的增長是高，但是體量太少，短期暫難大幅拉動整體收入增長表現。再者，要有增長的有一大堆科技股可揀，中國鐵塔實在跟增長股沾不上邊。

中國鐵塔如續保持穩定增長及循序上升派息，加上室分及跨行業比重逐步上升，估計仍是有機會慢慢再吸引投資者留意，但應非短時間的事，在之前如無特別好消息推動，股價應持續偏軟。

中國鐵塔近一年的股價處於低迷狀態。

第二隻股份，維達國際業績後的分析︰按【下一頁

 

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撰文 : 梁耀康 CFA, CFP、The Motley Fool HK萬里富財經專欄作家

欄名 : 生活理財

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