【投資騙局】假交友真騙案　台男誤信「女網友」投資貼士損失逾92萬港元

▲ 【投資騙局】假交友真騙案 男銀行職員誤信「女網友」投資貼士損失逾92萬港元 -

投資騙案手法層出不窮，繼社交媒體及即時通訊群組的「股票谷」外，近日台灣更有詐騙集徒假裝成女網友，並自稱在香港從事金融業，透過交友應用程式結識男網友，說服他們投資港股。據台灣傳媒報道，台北市一名男子誤信「女網友」的投資貼士後，投資350萬元新台幣（約94萬港元）買入推薦港股，最後股價大跌，股票只剩下4萬元新台幣（約1萬港元）價值，共損失340多萬元新台幣（逾92萬港元）。

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台男誤信「貼士」投資港股 損失逾92萬港元

據台灣傳媒報道，一名在在銀行業上班的38歲林姓男子，透過交友應用程式結識一名自稱在香港從事金融業的女網友。起初二人以男女交往形式互動，過程中，該名女網友不時分享自己投資港股的經驗，並提供投資獲利的截圖證明。林男信以為真，遂跟隨女網友的推薦下小額投資港股。

林男一開始都有獲利，令他對女網民的「投資貼士」深信不疑，在她的慫恿下，林男更投入350萬元新台幣（約94萬港元）鉅款投資於推薦港股，不料該股股價忽然大跌，所持股份僅剩4萬元新台幣（約1萬港元）的殘值。最後女網友失去聯絡，林男驚覺受騙後報警求助，損失340多萬元新台幣（約逾92萬港元）。

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台警：提防假交友假投資詐騙

當地刑事警察局指出，騙徒先選定一些冷門、業績欠佳的港股，大量買入後，再由「女網友」搭訕，誘騙受害人用大筆資金買入該股份，騙徒藉此將全部股份轉賣給被害人獲利，由於港股無漲跌幅限制，當被害人發現受騙時，股票市值已所剩無幾。

本港證監會早前亦針對這類「股票谷」於社交專頁發文，提醒市民注意騙徒發放假消息，以「唱高散貨」手法獲利。證監會指，投資前要先了解公司的業務、前景及市場情況，衡量風險，不要跟風靠貼士做投資決定。

責任編輯：李瑩