【虛擬銀行】Mox「日日派息」會唔會真係收多啲利息呢？

▲ 【虛擬銀行】Mox「日日派息」會唔會真係收多少少利息呢？

利率高、發放利息嘅間距長先會有分別喇

個差距可能細得令大家（包括我自己）有啲意外，呢度可以講少少Theory解釋一下。

首先大家要知道個「差距」嘅來源係乜嘢，就係因為「每月派息」相對「日日派息」會積壓咗一啲Daily accrued interest（每日應付未付利息），呢啲Accrued interest本來係可以用嚟「複利生息」的！不過呢個問題唔會無限惡化落去，因為呢啲Daily accrued interest會喺月尾發放，咁個Gap就會收返細晒。

所以有幾多Accrued interest就會係關鍵位，而當利率愈高、發放利息嘅間距愈長，積壓嘅Accrued interest就會愈多、積壓嘅時間亦會愈長，佢哋繼而可以產生嘅「複利效應」就會愈大，咁一年後實收嘅利息差距亦都會愈大喇。

一般嚟講，我哋會叫標出嚟嗰個利率做名義利率（Nominal interest rate），例如MOX就暫時係1%，咁1年後實收嘅利率叫做實際利率（Effective interest rate），MOX每10,000元會派100.50029元利息，所以個Effective interest rate就係1.0050029%。

【虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？：按此】

咁一張圖比較2個利率喺日日、每月、每年發放利息呢3個玩法下變化嘅圖就會係咁樣喇：

大家可以比較吓藍綫（日日派息 ── Mox玩法) 同紅綫（每月派息 ── 其他銀行法玩) 其實非常非常接近，尤其是係喺低利率嘅情況下，無論幾密派一次利息分別係非常細嘅。

咁幾時「日日派息」會明顯優勝於「每月派息」呢？睇圖就睇怕要去到60%先叫做真係有啲分別，不過銀行幾時會有60%息呢？連貸款都唔可能，存款就應該更無可能喇。

所以話「日日派息」係咪真係着數咗呢？好少好少好少咯。至於心理安慰呢？咁日日都見到個戶口有錢入，都幾開心嘅。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談(98) — Mox「日日派息」會唔會真係收多少少利息呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。