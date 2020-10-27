▲ 【虛擬銀行】Mox「日日派息」真係着數啲？可以收多幾多利息？

在一眾已出爐的VB入面，Mox係暫時唯一一間玩「日日派息」嘅公司，咩叫「日日派息」呢？「日日派息」又係咪真係着數啲呢？定只係心理安慰呢？一齊睇落去喇。

咩係「日日派息」呢？

首先講吓一般銀行係點派息嘅先。

一般銀行會係每月月結嘅時候，將一個月嘅利息一次過打去大家嘅戶口入面。就用2020年10月做一個例子，假如大家個戶口由10月1號至10月31號呢31日Keep住每一日個戶口結餘都係10,000元，又假如戶口利息係1%，銀行就會喺11月1日清晨將$10,000 x 1% x 31/365咁多錢嘅利息打去大家戶口入面喇。

【7間虛擬銀行服務比併​​​​​​：按此】

咁MOX又點做呢？畀幅圖大家望一望。

呢個就係「日日派息」喇。根據紀錄，MOX會喺每日凌晨2點將前一日嘅利息打去大家戶口，而唔會等月結先做呢個打錢嘅動作，所以大家個戶口就會見到日日都有利息打入去咯。

咁個利息計算方法都係大同小異，仲唔使理啲甚麼大月細月問題，每日利息 = $10,000 x 1% / 365就係咁多咯。

咁日日見到自己有利息賺其實都幾開心的，咁「日日派息」會令個戶口早咗有錢到，因為複利效應嘅關係，理論上係真係會賺多咗少少。

咁一年落嚟可以賺多幾多呢？

每10,000元計，一年可以賺多幾多呢？

先講答案，係0.041元，即係半毫子都唔到。

先畀個圖大家睇吓：

上圖表示如果大家喺1月1號放10,000元入銀行收1%年息，然後唔理佢，全年365日戶口結餘嘅情況：藍色綫係MOX ，因為日日派息，所以條綫會好平滑；紅色綫就係其他銀行嘅情況，因為要到月尾先派息，所以會出現樓梯級嘅形狀，咁為求像真呢，我連大月細月都考慮埋架喇。

咁大家可以睇到呢，兩個方法都會賺大概100元利息，準確啲講MOX會派100.50029元，其他銀行會派100.45959元，對減就係0.04070元，個差距大概就係每10,000蚊一年會差4個仙咁大把。

下圖就係講啲4個仙係點儲返嚟架喇：

每月派息同日日派息的利息相距不大的原因，請到【下一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談(98) — Mox「日日派息」會唔會真係收多少少利息呢？】