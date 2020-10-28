▲ 【危疾保障】危疾產品革新 抵禦未知疾病威脅

未知疾病是當前人類健康的一大風險因素，而且威脅性頗大。不明肺炎於去年年底突然爆發，這個隨後被命名為2019冠狀病毒病 （新冠肺炎）的疫情迅速於全球大範圍擴散。事實上，回顧近20年的大型傳染病，例如2003年令港人聞之色變的SARS（沙士 ）、2009年起源於美洲的H1N1新型流感（豬流感）等，都是由未明的新型病毒引起。

這兩種大型傳染病於世界各地蔓延，其中SARS爆發期間，全球共有8,098人確診，774人死亡，單是香港已錄得1,755宗確診個案及299宗死亡個案。另外，美國疾病管制與預防中心估計，由2009年至2018年期間，H1N1新型流感在美國令逾1億人受感染，當中93.6萬人要入院治療，並導致7.5萬人死亡。

【新冠肺炎疫情】主動應對疫情 從健康和保障着手

新冠肺炎引致不少深切治療個案

新冠肺炎傳染性高，至今波及全球超過200個國家及地區，已引致逾4,000萬宗確診個案，造成過百萬個死亡個案，其影響可說是史無前例。新冠肺炎疫情肆虐，在爭分奪秒開發疫苗的期間，不少病情嚴重的病人需要入住深切治療部留醫。美國一個統計發現，由今年2月中至3月中期間，有4.9%至11.5%新冠肺炎病人需要接受深切治療。

新冠肺炎病人一旦要入住深切治療部，這意味着需支付更多醫療開支。如病人本身已擁有危疾保險，無疑有助紓緩患病時須承受的財政壓力。不過，大家要留意保障範圍，因為大部分危疾產品保障只限已知疾病，許多新型的疾病及傳染病都不在保障範圍內。

保障橫跨列明及未列明的疾病，涵蓋遠超傳染病

這次疫情令保險產品再次出現突破。雖然我們無法估算未來出現的疾病會有多大殺傷力，但為加強保障客戶，宏利新推出的危疾產品具備深切治療保障，涵蓋未知疾病、受傷或嚴重傳染病，涵蓋範圍遠超傳染病。換句話說，即使受保人患上計劃中所列明以外的疾病，若受保人需要連續入住深切治療部三日或以上即可獲得保障。受保人面對新冠肺炎或任何日後出現的未知疾病會得到更理想的保障。

【癌症保障】危疾復發風險高 多重保障計劃可補缺口

目前疫情仍然反覆，最近在部分國家又再度升溫，大家要繼續保持警覺，加強防範疫情；即使成功渡過今次疫情，社會也不可過於鬆懈，以防未知疾病來襲。我們亦會密切留意未知疾病發展的趨勢及風險，革新危疾保障。