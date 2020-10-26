互聯網醫療健康正加速發展

今年以來，突如其來的新冠肺炎疫情爆發並肆虐全球，對大家的生命、健康、生活及經濟帶來重大的威脅及挑戰。回顧過去，每一次疫情出現都加強大家對醫療健康的關注。同時，醫療健康服務，從電商、診症應用程式，到綫上醫療等，也正在技術推動下加快發展。

醫療健康行業三轉變

近年，由於數字技術的發展，以及政府推出各項的支持政策，中國的醫療健康行業正在經歷快速變化，提升質量，加快增長。在未來的一至兩年內，阿里健康估計行業將會出現以下三個轉變。

一、加速廣泛應用各綫上醫療場景，而且更會呈現綫上、綫下整合的服務方式，簡化流程，提升患者體驗；

二、轉變為以患者為核心，在互聯網、物聯網、大數據及人工智能等基礎能力逐漸成熟的背景下，醫療健康服務模式，將從以前的「在院內的，以治療疾病為核心」的模式，向「打通院前、院中、院後的，以維護患者健康為核心」的服務模式轉變；

三、進一步實際應用技術於醫療場景，大數據和人工智能技術更加廣泛地在應用在臨床場景，從以前的「實驗室模型」階段，向「臨床實際應用」階段發展。

我們將看到更多的企業，不滿足於在某一個環節的、獨立的「人工智能引擎」（例如：CT肺結節這單一病變的診斷識別），而是提供真正能夠為醫生提供在實際的臨床場景下，在醫療服務流程中的整合解決方案（例如：能夠診斷多種常見的肺部病變的人工智能肺診斷能力）。

醫療醫藥行業的特性在於服務鏈特別長，參與者多，包括醫生、醫院、藥廠、經銷商、零售商及政府等。這也是大家常說的醫療行業的複雜度比其他行業高的原因。另一方面，消費者對於醫療健康的需求涵蓋健康諮詢、健康管理、就醫及買藥等不同方面。作為互聯網醫療企業，也需要具備全面的能力，來服務好整個體系及消費者。

全方位參與行業發展

以阿里健康為例，作為阿里巴巴集團在醫療健康行業的旗艦，深入醫療和醫藥行業，不僅通過「醫鹿」APP聯合醫生為消費者提供互聯網醫療問診和內容服務等，還將行業能力與阿里巴巴經濟體內的淘寶、支付寶、釘釘及阿里雲等進行協同，為消費者及行業參與者在不同場景的需求提供全方位服務，涉及的範疇由醫藥電商平台業務、醫藥自營業務、互聯網醫療業務，以至消費醫療業務等。

除了如「醫鹿」這面向綫上醫療服務的APP之外，阿里健康也在多個範疇有相應部署，其中包括設立了子公司阿里健康網絡醫院，由執業醫生、藥劑師、營養師為淘寶、天貓、支付寶用戶提供多方面、多層次、專業便捷的健康諮詢服務。截至目前，阿里健康互聯網醫療平台上的醫生已達6萬名。

▲ 醫鹿APP

跳出舒適圈深入新赛道

值得一提的是，2020年初突如其來的新冠疫情也讓我們思考，大眾在醫療服務的可及性、時效性等方面，仍然存在很大的需求痛點。因此我們正在借助「醫鹿」這個陣地，進一步集中我們在醫生運營能力、智能信息搜索技術等方面的核心優勢和資源，主動跳出醫藥電商內地第一把交椅的舒適圈，在互聯網醫療這個賽道上進一步發力，以創新性的醫療服務供給，來滿足疫情防控新常態下的用戶需求。

此外，阿里健康一直在推動人工智能技術在醫療領域的應用。目前，阿里醫療AI聯合了阿里健康、阿里雲、螞蟻金服（支付寶）及阿里巴巴iDST視覺計算團隊等多方力量共同推進。在整個智慧醫療的佈局中，阿里雲為醫療機構、合作夥伴提供雲儲存、雲計算等基礎設施；螞蟻面向C端為醫療機構優化綫上流程，提高用戶體驗。

阿里健康的目標是為用戶提供多一種可行而且有效的方式，來解決醫療健康方面的需要，致力與行業參與者合作，一同服務好消費者的多場景需求，這與阿里巴巴集團發揮各個業務部門的能力「協同作戰」的戰略一脈相承。