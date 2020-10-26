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【女性保險】為甚麼女性要關注女性專屬保險 ？

退休及生活保障 18:00 2020/10/26

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【女性保險】為甚麼女性要關注女性專屬保險 ？

現代女性撑起半邊天，在職場與家庭之間忙過不停，活得充實精采的同時，亦要留意人生存有不同的風險。相對男士而言，女性有較多獨有的婦產科疾病，確診風險亦有年輕化迹象，加上女性平均壽命較男性的為長，長壽風險較高，要無後顧之憂地享受人生，就要做好財務規劃，按照不同人生階段購買及調整保險。

讀者李小姐來信問，坊間最近推出新式女性專屬保險來迎合市場需要，她問哪些年齡層的女性會最為關注？

不同年齡　保障需求各異

20歲

20多歲的青春少艾，事業與人生正值起步階段，家庭負擔相對較輕。礙於收入不高，也需要投保一些基本保障，以應付突如其來的事故，例如重疾險及住院醫療險，趁年輕健康愈早購買，保費愈平，加上受保人身體狀況較佳，承保範圍也更廣泛，日後隨收入增加才逐漸加保其他保障。

30歲

當踏入30歲，便要學會保障財富及家人，此階段事業穩定，有一定經濟基礎，部分更會組織家庭，生兒育女。由於面對日益增加的人生責任，例如供養父母、供樓或供車，「輕熟女」應不時檢視手上的保險計劃，按能力及責任加強保額及保障。畢竟，花錢容易賺錢難，一生中總會有機會跌入財務危機，先知先覺才是上策。

40歲

至於40歲或以上的女性，相信很多都已邁入了財務獨立，保障也相對完善，這時除了檢視保單，按實際需要調整保額外，亦同時兼顧退休生活的規劃，雖然離退休仍有一段長時間，但都不應鬆懈，否則時間會變成你的敵人，嚴重影響你的退休本錢。此外，患病風險亦較年輕時高，醫療開支會為你帶來一定的財務壓力，萬一不幸被疾病或意外盯上，人生下半場將難以活得精采。

女性嶄新保障　五大保障範圍

所謂「新式」，簡單而言即是女性專屬保障「五合一」，包括人壽、危疾、婦科、產科及保健五個部分，首兩個部分是標準保障，改動不大，只有適度地優化賠償條款，反而其餘三個部分才是更新重點。

保險公司在設計產品前，會四出聽取女性分享親身經歷，了解她們真正需要，又細心觀察她們在現實生活中遇到的各種人生責任挑戰，同時諮詢婦產科醫生意見，多方面汲取經驗後才推出新產品。其中較嶄新的保障包括有整形手術、妊娠期疾病、輔助生育方案、分勉配套、美肌療程、婦科門診、定期女性專科體檢等，可算是更全面地守護20至50歲的現代女性。

【女性保險】準媽媽求胎兒保障 孕婦保險點買好？

雖然此產品目前在業界的競爭未算激烈，但隨着市場需求的帶動，女性對健康保障的要求日益提高，長期而言筆者相信或會掀起另一番保險熱潮，令女性保成為主流產品。

 

【原文︰婦科產科保健 女性重點保險 】（收費文章）

撰文 : 劉啟明 中原金融集團高級營業董事

欄名 : 保險百科

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