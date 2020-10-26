▲ 新一代數據庫解困 助重構雲上經濟

近年行業見證了雲端技術的快速發展，在今年疫情的催化下，全球不同行業更是意識到「上雲」已成為企業轉型必經之路，紛紛透過雲端計算、雲端架構監管和雲端數據管理等雲技術或解決方案，加快數碼化轉型的步伐。以往企業一般會使用自行搭建的傳統數據庫，統一處理、訪問和儲存數據。而隨着企業數碼化轉型的進一步升級，客戶在愈來愈多的場景都需要大量採用數據庫資料，從而對傳統數據庫的技術配置、數據處理以及成本效益的要求愈來愈高。

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傳統數據庫將逐漸被淘汰

根據市場調查機構Gartner數據顯示，到2022年，75%的數據庫將會移至雲端平台。在數碼化的大趨勢下，企業使用傳統自建的數據庫正面臨不少挑戰，包括高昂的維護和數據儲存成本；集中式設計導致的低擴展性，令部署擴容時可能需要人工操作和採購額外硬件、擴容周期長；還有安全性欠保障，一旦遇到系統保安漏洞，用戶需要自行修復和備份數據，而傳統數據庫數據備份很耗時，往往需要幾個，甚至數十小時。可見傳統數據庫已經難以滿足企業業務快速增長時所需的數據庫支援。

因此，以雲原生技術為基礎的大數據和數據庫技術融合已成為明確趨勢，有效解決目前企業在使用傳統數據庫和大數據系統時面臨的痛點。 Gartner最新的《2019年雲數據庫管理系統魔力象限》報告中亦提出，將現有的分析型數據管理解決方案（Data Management Solution for Analytics）與操作型數據庫管理系統（Operational Database Management System）整合為雲端數據庫管理系統。各項數據和統計均顯示，未來數據市場將被「雲」所主導，進一步確立大數據與數據庫一體化，並向雲原生技術演進的行業趨勢。

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更低成本實現數碼化轉型

日前，阿里雲在雲棲大會2020上發布多項自研雲原生數據庫產品，包括雲原生多模數據庫Lindorm、雲原生分布式關係型數據庫PolarDB-X、雲原生數據倉庫AnalyticDB（ADB），以及雲原生數據湖分析Data Lake Analytics（DLA）。旨在為企業客戶提供完整的雲原生數據庫體系，滿足客戶在數據儲存、處理和成本下降的需求。

阿里雲的雲原生數據庫，基於雲端原生架構，用戶可以隨時隨地從任何一個連接雲端的裝置訪問數據，消除了可能發生的潛在數據延遲，讓雲端協作更加容易。

在確保網絡安全的能力上，阿里雲的雲原生數據庫具備多層防火牆，可防止DDoS的惡意攻擊，能及時有效地修復各種數據安全漏洞。而且任何登錄和連接權限均受到嚴格管理，加上數據傳輸加密等措施，有效確保數據安全。

阿里雲目前已經擁有超過10萬名數據庫客戶，希望協助客戶以更便捷、智能化和低成本的實現數碼化轉型。未來阿里雲更將透過其在數據庫和雲端技術的經驗和龐大的客戶群，繼續打造穩定和安全的雲原生數據庫技術和產品，優化企業數碼化轉型進程。

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。

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